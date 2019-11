Unidas Podemos reclama en Castro "un Gobierno para las personas alejado de prácticas corruptas"

Desde allí, han pedido "a todas las personas que viven en estos pueblos que el 10 de noviembre tengan claro que su voto sí cuenta y que, dependiendo de quienes gestionen este país, estos tendrán futuro o seguirán siendo el cortijo de las grandes empresas y de todos los políticos que van conformando sus consejos de administración".

Así lo han expresado los candidatos morados el 10N, que han defendido en la villa castreña que "solo" sus siglas, "que no debe ni un euro a los bancos, que tiene las manos limpias, puede hacer frente a este modelo corrupto de país".

"Frente al despilfarro, a la financiación irregular y a los favores bancarios, Unidas Podemos tiene un único acreedor: la ciudadanía y a ella es a quien se debe", han sentenciado, a la par que culpado a los sucesivos dirigentes locales, por "pensar en Castro como un cortijo personal, para enriquecerse" de que la localidad quede "aislada del resto de la Comunidad Autónoma".

También han censurado que los actuales regidores municipales no hayan sido "capaces de personarse como acusación particular en un caso como el de La Loma, que ha supuesto una merma de 10 millones de euros para el municipio o el 'tocomocho' que se pretende hacer con el Castillo de Ocharán, por no hablar de los planes de Lolín con su parcela recientemente recalificada", han denunciado.

Además, Del Piñal ha pedido que la conexión ferroviaria que se prevé entre Santander y Bilbao tenga parada en Castro Urdiales, ya que eso les situaría "a 15 minutos" de la ciudad vizcaína y a 30 de la capital cángabra, y también haría del polígono del Vallegón "un lugar estratégico que generase empleo".

"El actual transporte público es una vergüenza que ni siquiera permite a los castreños asistir a su hospital público de referencia", ha lamentado el candidato de Unidas Podemos.

Por su parte, Leticia Martínez se ha centrado en la gestión turística que se lleva a cabo en Castro Urdiales, "centrada en playa y pinchos", en lugar de apostar -ha dicho- por "fórmulas más innovadoras que aprovechen su legado romano, un medio natural envidiable y su patrimonio material e inmaterial".

Por eso ha apostado por la generación de riqueza en el municipio aprovechando y reforzando estos elementos, lo que redundaría en "empleos mejor remunerados y con mejores condiciones laborales que el existente basado, fundamentalmente, en la hostelería", ha concluido.