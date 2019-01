La Vaca Gigante sigue sin fecha a la espera de la gran ola

La V edición de la Vaca Gigante sigue sin fecha a la espera de que se den las condiciones meteorológicas adecuadas, aunque todo está preparado para que en los próximos días se active la "alerta" y se produzca la ola gigante para poder celebrar esta prueba, que será además Campeonato de España de Olas Grandes, según el acuerdo adoptado el pasado mes de septiembre con la Federación Española de Surf.

En esta edición, participarán un total de 39 surfistas de los cinco continentes, 32 en la categoría masculina --como el actual campeón, el vasco Natxo González, el británico Andrew Cotton, el chileno Rafael Tapia o el australiano Justin Holland-- y siete en la femenina --la actual campeona, la francesa Justini Dupoint, la brasileña Nicol Peace o la cántabra Mirka Solar, cinco veces Campeona de España--.

Además, este año el trofeo llevara el nombre de Ignacio Echevarría en homenaje al joven fallecido durante los atentados de Londres, que practicaba skate y surf en Comillas, donde veraneaba con su familia, que estará presente en Santander durante la entrega del premio al vencedor.

La prueba ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por el consejero de Deportes del Gobierno de Cantabria, Francisco Fernández Mañanes, la directora general de Turismo, Eva Bartolomé; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente de la Federación Cántabra de Surf y vicepresidente de la española, Óscar Gómez; y el responsable de Obsession, club organizador del evento, Pedro García.

Según ha indicado la organización, se espera que este año sí tenga lugar la ola gigante antes del 1 de mayo, a diferencia del año pasado, que tuvo que aplazarse el concurso por inclemencias meteorológicas.

No obstante, tal y como ha explicado el responsable de Obsession, la Vaca no se celebrará este jueves, ya que a pesar de que la previsión "era buena", no lo eran las condiciones de los vientos. Así, ha dicho que la mar está "muy tocada" por el viento gallego, que continuará soplando a lo largo de toda la semana.

En este sentido, según ha explicado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria, José Luis Arteche, que ha asistido a la presentación, las condiciones actualmente "no son las idóneas" porque la mar está "violenta" y el Atlántico está "lleno de borrascas", por lo que la situación es "cambiante".

Por ello, ha dicho que no se producirá La Vaca en los próximos días, pero que habrá que "esperar un poco a ver si la semana que viene se dan las condiciones".

Tal y como ha explicado, no es posible determinar cuándo se va a celebrar la prueba hasta una semana antes, ya que cada día es necesario controlar la combinación de parámetros como la velocidad del viento, la altura de la ola, su periodo de duración, su dirección y el coeficiente de marea.

ACCESOS

Por otra parte, el secretario de la asociación Socio Cultural San Pablo de Cueto, Bruno Pardo, ha explicado que se podrá acceder a la prueba a través de tres puntos con parkings habilitados. Los dos más próximos a La Cantera, donde se disputará el Campeonato, serán a través del campo de fútbol España de Cueto y la Iglesia Santa María de Cueto. También se podrá acceder desde el parking de La Maruca, aunque el recorrido es más largo.

RETRANSMISIÓN EN STREAMING

El consejero ha destacado el "tesón y el esfuerzo" del club organizador, que ha conseguido "salvar los obstáculos" para celebrar la prueba. Asimismo, ha puesto de relieve que la magnitud de este evento "trasciende" las fronteras regionales y se ha convertido en una de las citas internacionales "consolidadas" en este deporte.

Para el titular de Deporte, este tipo de acontecimientos suponen un "espejo" para muchos deportistas, ya que incentivan la práctica de esta disciplina deportiva. A todo ello se añade un "valor económico y de promoción muy importante" que este año se verá reforzado, ya que se retransmitirá en streaming a todo el mundo.

Por su parte, la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, ha señalado la importancia del surf como "producto turístico" y ha recodado que en 2007 se puso en marcha un Plan de Dinamización en torno a este deporte en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.

Por último, la alcaldesa de Santander ha recordado que el Ayuntamiento lleva "años" trabajando con Obsession a través de una subvención nominativa y ha manifestado que "meterse al agua es un reto", pero tener todo preparado "en tierra" para que se pueda disputar la prueba también es "otro reto".