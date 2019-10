Valentina Granados asume la dirección del FIS, al que Jaime Martín seguirá unido como asesor artístico

La hasta ahora directora ejecutiva del Festival Internacional de Santander (FIS), Valentina Granados, asumirá la completa responsabilidad de dirigir el festival santanderino desde su próxima edición tras solicitar el director artístico, Jaime Martín, dar "un paso atrás" para poder centrarse en su carrera profesional aunque continuando "unido" a esta importante cita como asesor artístico.

Martín, que actualmente es director titular de la Orquesta de Los Ángeles y de la Orquesta Nacional de Irlanda, ha hecho esta solicitud este jueves al Patronato del Festival Internacional de Santander, encabezado por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.

"Quiero ser responsable con lo que hago y todo el tiempo que hasta ahora he estado utilizando para el Festival, con todo mi amor y todo mi cariño, es estupendo pero he pedido al Patronato poder dar un paso atrás pero siguiendo estando vinculado al FIS como asesor artístico y hacer de embajador del mismo, pero no ser el responsable del Festival", ha dicho.

En la rueda de prensa posterior al Patronato, en la que ha comparecido junto a Igual y al vicepresidente del Gobierno y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, Martín ha explicado que está muy agradecido al FIS, "gracias al cual soy músico y director de orquesta" tras escuchar en la Porticada su primer concierto con nueve años, por lo que formar parte de él es "casi un sueño".

"Pero mi vida profesional ahora como director de orquesta está muy ocupada, al ser director titular de la Orquesta Nacional de Irlanda y de la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, y mi trabajo como director es estar cada semana de un sitio a otro del mundo", ha explicado, y ha indicado que este contacto directo que tiene con orquestas y artistas es "bueno" para el FIS al que seguirá "unido".

Jaime Martín ha asegurado que el Festival Internacional de Santander está "en un momento idóneo para afrontar el futuro, un futuro al que por supuesto quiero estar unido".

La alcaldesa de Santander ha agradecido a Jaime Martín su trabajo al frente del FIS junto con Granados, habiendo conseguido los dos objetivos marcados en 2012: "llevar el espectáculo del Festival al más alto nivel y sanear las cuentas del FIS para que, edición tras edición, sea sostenible económicamente".

Ha destacado que Martín seguirá "vinculado" al Festival pero ha expresado la comprensión del Patronato del FIS de que debe atender su carrera como director de orquesta y que ha crecido de "manera exponencial" en los últimos años, lo que también ha hecho que el Festival haya sido "la envidia" de otros eventos similares por poder contar con una figura de la "talla" de Jaime Martín en la dirección.

"Sin dejar el FIS, Jaime Martín seguirá siendo parte del diseño artístico del Festival pero en calidad de asesor", ha ensalzado la regidora santanderina, que ha explicado que, para atender todas sus citas profesionales, Martín "quizá" no puede estar todo el mes de agosto en la ciudad y, además, en su labor en el Festival Internacional de Santander puede estar captando orquestas en las que él tiene presencia.

"Ha llegado el momento en el que el FIS quiere las mejores orquestas y las mejores orquestas quieren al director" y, por ello, el Patronato ha comprendido la petición de Martín, a quien es "un honor" tener en el FIS en el que "continuará estando" como asesor mientras que Valentina Granados se encargará tanto de la dirección ejecutiva como de la artística para lo que tiene "sobrada preparación y experiencia".

Por su parte, Zuloaga ha ensalzado el reconocimiento al trabajo al frente del FIS de Jaime Martín, al que le ha deseado "mucho éxito" en sus nuevos retos profesionales, y le ha agradecido "no dejar del todo" el Festival, en el que continuará como asesor artístico.

Ha destacado que el Gobierno está "satisfecho de ver" que el Festival Internacional de Santander "funciona bien" pero apuesta porque "las cosas que no funcionan tan bien funcionen mejor" y, por ello, ha avanzado al Patronato que se va a arreglar el foso del Palacio de Festivales, sede del FIS y que acoge una ingente programación a lo largo del año.

"El foso estaba anulado con unas escaleras que dan a la sala Argenta y la pretensión de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte es recuperar los accesos desde el sur del Palacio de Festivales a la sala Argenta, y que se pueda acceder a ella desde la sala Griega", ha detallado.

Y ha señalado que, una vez realizados estos trabajos, además de recuperar el movimiento del foso de la orquesta, el escenario de la sala Argenta "podrá ser ampliado hasta su dimensión máxima" lo que es "requerido para algunas actuaciones que el FIS tiene en mente o para otras que se programen en el Palacio de Festivales".

En otro orden de asuntos, en el Patronato, en el que han tomado posesión nuevos miembros, se ha avanzado la liquidación del presupuesto de 2019, destacando el incremento de espectadores y de un 20% de la recaudación en taquilla, y se ha aprobado el plan de actuación y el presupuesto para 2020 con una cuantía de 2.230.000 euros, con una aportación del Gobierno regional de 600.000 euros, según ha detallado Zuloaga.

En el Patronato, y en la rueda de prensa, Martín también ha hecho balance de la última edición del FIS, en la que ha enfatizado que ha visto "algunos de los conciertos más increíbles" de su vida aunque ha considerado que su opinión "no cuenta, la que vale es la del público", y cree que es muy buena porque su aportación en esta 68 edición ha aumento, con un 20% más de ingresos en taquilla.

"Creo que el público quiere al Festival y está dispuesto a apoyarlo", ha destacado Martín, que ha prometido que el nivel artístico del programa del FIS para 2020 "será tan bueno como el de este año y se subirá un poquito para arriba".