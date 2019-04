Vox considera "todo un éxito" su resultado y se centra en "darlo todo" en las autonómicas

Los candidatos de Vox en Cantabria han considerado "todo un éxito" el resultado de su partido en las elecciones generales por haber obtenido cerca de 40.000 votos en la región, a pesar de que no le han servido para lograr un diputado, por lo que ahora se van a centrar en "darlo todo" en las próximas autonómicas y municipales.

Así, han hecho hincapié en el "magnífico resultado" obtenido por la diferencia "abismal" con las anteriores elecciones, en las que tal y como han recordado obtuvieron unos 700 votos en la región, así como por haberse quedado "muy cerquita" del PRC, a "un puñado de miles de votos".

Así lo han indicado en un acto en Santander los candidatos de Vox al Congreso y al Senado por Cantabria, Emilio del Valle y José Joaquín Bengochea, respectivamente, y el presidente del partido en la región, Ricardo Garrudo, quienes han intervenido tras finalizar el discurso de su líder nacional, Santiago Abascal.

Durante el acto, el ambiente ha sido sobrio y calmado, con los militantes dudosos durante todo el escrutinio y a la espera de que éste avanzara para saber si su partido lograría un escaño. Sin embargo, los ánimos se han encendido al comenzar las intervenciones, aplaudidas por los afiliados, que han vitoreado y acompañado a sus líderes al grito de "¡Viva España!" en varias ocasiones.

A pesar de que el partido no ha logrado un diputado por Cantabria, del Valle se ha mostrado "feliz" por los casi 40.000 votos obtenidos y se ha centrado en las próximas elecciones del 26 de mayo, en las que ha dicho estar "convencido" de que tanto el candidato autonómico como los municipales obtendrán un "buen resultado".

En este sentido, ha recordado que Vox solo presenta candidatos a la Alcaldía en 11 municipios cántabros y ha explicado que el partido "todavía no cuenta con la estructura y los medios" para ampliar su presencia, por lo que ha insistido en que con estas condiciones "conseguir casi los mismos votos que el PRC es todo un éxito". "En cuatro años los superaremos con creces", ha sentenciado.

En la misma línea, el presidente del partido en la región ha destacado la importancia de entrar en el Congreso con 24 diputados "sin medios" y "con toda la prensa en contra", porque va a ser "una tormenta para todos los enemigos de España"_como independentistas o comunistas, ha dicho--, aunque ha reconocido que le hubiera gustado lograr uno por Cantabria.

No obstante, ha asegurado que los militantes han hecho un "grandísimo trabajo" del que deben estar "muy satisfechos". "No debemos desanimarnos", ha dicho tras reafirmar su compromiso para que el resultado que deseaban "llegue más pronto que tarde". "No vamos a cejar en el empeño", ha sentenciado.

Así, al igual que del Valle ha insistido en "darlo todo" en las autonómicas para "desalojar" a Revilla. "La reconquista duró 800 años, nosotros no vamos a tardar tanto", ha apostillado

Por último, el candidato al Senado ha añadido que el mensaje de Vox "ha calado absolutamente" durante la campaña y que su compromiso con España "sigue.

Además, ha agradecido el esfuerzo de los afiliados pero les ha avanzado que en esta nueva campaña electoral les van a exigir "mucho más" y "no se van a conformar" con el resultado de las generales.