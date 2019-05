El XIX Encuentro de Música y Academia ofrecerá 50 conciertos, el inaugural a cargo de Péter Eötvös

Así lo ha definido hoy la presidenta de la Fundación Albéniz, organizadora del encuentro, Paloma O'Shea, quien durante la presentación del mismo ha estado acompañada por el director artístico del mismo, Peter Csaba; la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

La presente edición de este encuentro entre grandes maestros y jóvenes talentos de la música presenta un programa "muy variado", con numerosos profesores nuevos y grandes maestros, que ofrecerán más de 45 conciertos en las Sala Argenta y Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria, el Palacio de la Magdalena-Universidad Menéndez Pelayo, la iglesia de Santa Lucía, además de otras 21 localidades de la región.

En el concierto inaugural, el domingo 7 de julio a las 20.30 horas, la Orquesta Sinfónica Freixenet del Encuentro, dirigida por primera vez por Péter Eötvös --maestro residente en esta edición--, ofrecerá la obra del propio director 'The gliding of the Eagle in the skies' y el 'Concierto para violín y orquesta en re mayor Op.61' de Beethoven, con el artista invitado Giovanni Guzzo como solista. En la segunda parte será el turno de la obra Petrushka de Stravinsky, versión de 1947.

Ese día, 7 de julio, en la Sala Pereda, poco antes del concierto inaugural (19.00 horas), Álvaro Guibert hará que la música de ese programa resulte más cercana a través de explicaciones y ejemplos musicales en vídeo.

En el taller de 'Disfruta la Música' se aprenderá a saborear el 'Concierto para violín y orquesta' de Beethoven, uno de los conciertos más bonitos del repertorio universal, y el ballet Petrushka de Stravinsky. Además, se encontrarán las claves para apreciar una obra reciente de Eötvös, que dirigirá este concierto y estará en el Encuentro como compositor residente.

Tras este primer programa orquestal, el encuentro se desplegará en una gran celebración de la música de cámara.

La parte académica tendrá lugar en las aulas del Conservatorio Jesús de Monasterio. Allí, 11 profesores procedentes de todo el mundo trabajarán con los jóvenes impartiendo lecciones magistrales y sesiones de ensayo.

Los artistas invitados este año son Zakhar Bron y Latica Honda-Rosenberg (violines), Ivan Monighetti (violonchelo), Hansjörg Schellenberger (oboe), Pascal Moraguès (clarinete), Dag Jensen (fagot), Richard Watkins (trompa) y Claudio Martínez Mehner (piano).

Por primera vez, estarán Miguel da Silva (viola), Andrea Lieberknecht (flauta) e Iris Vermillion (canto). El maestro Péter Csaba se ocupará de los programas de orquesta de cámara. Asimismo, Eötvös prolongará su estancia en Santander como compositor residente invitado y el domingo 14 de julio en la sala Pereda se contará con su presencia en un encuentro con el maestro, abierto al público.

La iglesia de Santa Lucía, por tercer año consecutivo, albergará un concierto el jueves 11 de julio a las 21.30 horas, con obras de Eötvös, W.A. Mozart y Bach.

La Camerata del Encuentro, que actuará el 24 de julio, pondrá el punto final a las actuaciones en la Sala Argenta. Será dirigida por el maestro Csaba con obras de Mahler-Schönberg, Brahms y Dvorák.

La venta de abonos para la Sala Argenta será entre el martes 25 al sábado 29 de junio e incluye los 9 conciertos programados a las 20.30 horas. A partir del 2 de julio se podrán adquirir las localidades de manera suelta, cuyo precio varía según zona a escoger. Los conciertos en la Sala Pereda, la Iglesia de Santa Lucía y las localidades cántabras son de acceso gratuito (aforo limitado).

VALORACIONES

Paloma O'Shea ha destacado que el "éxito" de este encuentro es un "logro de todos", y en este sentido ha agradecido el "respaldo" del Gobierno de Cantabria a lo largo de los años "sin importar el color político", así como del Ayuntamiento de Santander.

En lo que se refiere a esta edición, ha anunciado que uno de sus "grandes alicientes" es su compositor residente, el maestro húngaro Péter Eötvös, cuyas óperas, obras sinfónicas y de cámara "se esperan con gran expectación en los escenarios de todo el mundo".

También ha destacado que esta edición contará con dos encuentros que tendrán lugar los dos primeros domingos, en la Sala Pereda, antes del concierto del día y que se enmarcan en el objetivo de la Fundación de "acercar la música a todos".

El primero será una sesión de los talleres 'Disfruta la Música', la misma tarde del concierto inaugural, a cargo del director de Relaciones Externas y Asesoramiento musical de la Fundación Albéniz, Álvaro Guibert; y el segundo, un encuentro con el maestro Eötvös en la línea de ediciones anteriores "que tuvieron mucho éxito".

Por su parte, Péter Csaba ha avanzado que el repertorio será muy variado y todos los participantes podrán compartir espacio con los maestros y el público. "Son todos jóvenes muy buenos, de gran calidad, y el encuentro les ayuda a crear puentes entre sus horas de estudio y sus dotes de interpretación, demostrando su personalidad y su libertad creativa", lo que les ayuda a convertirse "en grandes intérpretes". "Estamos creando artistas de verdad", ha subrayado.

Mientras, Eva Díaz Tezanos ha definido el encuentro como "un auténtico laboratorio de innovación musical", que, durante estos casi 20 años, ha crecido en prestigio internacional. También ha destacado que uno de sus pilares es el "intercambio generacional", de modo que maestros consagrados enseñan a los más jóvenes, lo que también enriquece a la música y a la sociedad.

Por su parte, Gema Igual ha destacado que desde hace 18 años el encuentro es un "referente cultural del verano de Santander", en escenario "de grandes talentos" en el marco de una ciudad "ligada a la cultura" como motor de crecimiento.

"Estamos seguros que los jóvenes músicos seleccionados van a vivir una experiencia sumamente enriquecedora tanto en lo musical como en lo personal", ha afirmado, subrayando que los jóvenes participantes hoy son "promesas" pero llegarán a ser "grandes intérpretes".