Yáñez declina hablar de la reclamación del Ayuntamiento a su ex auxiliar porque "es hacer campaña al PP"

En concreto, el Consistorio reclama al que fuera auxiliar de Ganemos, y que fue despedido por la alcaldesa, Gema Igual, el pasado mes de diciembre, unos 7.000 euros que le fueron abonados entre enero y noviembre de 2017, periodo durante el cual no se presentó en su puesto de trabajo.

Yáñez ha indicado que desde Ganemos no van a pronunciarse sobre este expediente abierto por el Consistorio a su ex auxiliar porque, en su opinión, este asunto se basa en un "invento" del equipo de Gobierno (PP).

Así lo ha manifestado este miércoles a preguntas de la prensa sobre la reclamación cursada por el Ayuntamiento al ex auxiliar de Ganemos Santander para que devuelva los importes cobrados durante los once meses que estuvo contratado y durante los que no acudía a trabajar.

"Lo fácil sería seguir esta campaña y utilizar cada rueda de prensa que demos para dar coba a esta campaña de falsedades. Es todo falso", ha enfatizado Yáñez, que sí ha confirmado que no tiene nuevo auxiliar aunque no ha querido desvelar si pretende o no tener otro en lo que queda de legislatura. "No quiero seguir con este tema porque me parece un desatino", ha dicho.