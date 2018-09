Zuloaga destaca el trabajo constante de APS, Policía y Guardia Civil para evitar "saltos" al Puerto de Santander

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha destacado hoy el trabajo "constante" de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar "saltos" de inmigrantes en situación irregular en el Puerto de Santander.

En este sentido, ha instado a "poner todos los medios físicos, humanos y materiales para evitar que las mafias entren en Cantabria" y conseguir un transporte seguro hacia el Reino Unido "y que todo sea legal".

Zuloaga se ha pronunciado así en su primera visita como delegado del Gobierno a las dependencias principales de la Policía Nacional en Cantabria en Santander, y ha agradecido "el esfuerzo, el trabajo y la dedicación" de los agentes que han garantizado la seguridad en la capital y Torrelavega a lo largo del verano.

Un encuentro con la Policía que servirá para, ha dicho, "escuchar los problemas del día a día", "asumir cuál es la situación real" del Cuerpo en la comunidad y recibir "los planteamientos de mejora" en cuanto a equipamiento, personal o formación, con el fin de "tratar de mejorar las condiciones que tienen en nuestra tierra".

En este sentido, el delegado ha comentado que el Cuerpo Nacional de Policía "no es ajeno" a los problemas que se ha encontrado en la Administración General del Estado o en otros cuerpos como la Guardia Civil y que ha vinculado con la crisis.

"Problemas de dotación de personal, no tanto de medios técnicos, y eso son cuestiones que tenemos que afrontar, más allá de algunas reivindicaciones normales de los profesionales por mejorar sus condiciones salariales, que también sé que están en la agenda del ministro Marlaska", ha asegurado.

PUERTO

Preguntado por las cuestiones que le preocupan especialmente, como la inmigración en el Puerto de Santander, se ha referido a la necesidad de encontrar soluciones para que las líneas de Ferry con Plymouth (Inglaterra) y Cork (Irlanda) "no sean un imán" para la inmigración irregular.

En este sentido, el jefe superior de la Policía de Cantabria, Héctor Moreno, ha recordado que se trata de un problema al que los cuerpos de seguridad "prestan atención" desde hace tiempo. De hecho, "todas las semanas" se incorporan efectivos de la Unidad de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para apoyar en embarque y desembarque de los ferrys, lo que ha impedido que más de 80 ciudadanos, sobre todo de nacionalidad albanesa, pudieran llegar a Gran Bretaña de forma irregular.

Moreno ha matizado que no se pueden poner "puertas al campo", si bien la situación en Santander se mantiene en comparación con otras fronteras, y además de las investigaciones tratan de actuar sobre las infraestructuras de los delicuentes.

Al respecto ha avanzado que hoy se dará a conocer una operación en el Puerto de Santander en la que se ha detenido a dos ciudadanos georgianos con documentos falsificados que intentaban llegar al Reino Unido.

"Estamos en condiciones de detectarlos", ha asegurado, al tiempo que ha lanzado el mensaje de que Santander "no es el sitio adecuado para intentarlo, ni su aeropuerto ni su puerto".

También se ha referido a los intentos de entrar irregularmente en Gran Bretaña a través de Santander de ciudadanos albaneses, muchos de ellos con expedientes de expulsión, que "agotan todos los recursos administrativos" para poder permanecer "durante meses" en el país y "asesorar" a compatriotas.

"Se instalan en edificios abandonados, en casetas de obra" y la policía interviene "no solo por inmigración sino por razones de seguridad, porque en esos sitios abandonados cualquier día ocurre una desgracia", ha dicho.

Preguntado si existe alguna organización estable que actúe específicamente en Cantabria, Moreno ha recordado que "se detuvo a la gente que llevaba la iniciativa" y actualmente hay otras investigaciones que vinculan la actuación con otros territorios, "y el destino puede ser Santander, Bilbao y otros puntos de salida". Porque "Santander es una oportunidad pero puede ser la gran oportunidad para llegar al Reino Unido", ha señalado.

Al hilo, el jefe de Policía se ha congratulado de las "cifras importantes" de expulsiones de estos ciudadanos "que entran a España como turistas" pero que "realizan actos que no son de turistas como intrusiones en el Puerto, ocupación de edificios...".

Además, Cantabria ha conseguido que la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones reserve plazas para esta comunidad en los vuelos que organiza. "Es complicado, porque están muy saturados por los problemas del sur de España", ha observado Moreno.

SEGURIDAD CIUDADANA

Por otra parte, preguntado pos los datos de seguridad ciudadana de Cantabria en lo que va de año, el jefe superior de Policía ha manifestado que no se han producido "grandes cambios" y ha indicado que los índices de criminalidad de esta comunidad están casi diez puntos por debajo de la media nacional y llevan descendiendo desde 2012.

En este sentido, Moreno ha advertido que "llega un momento en que no se puede bajar la criminalidad de manera permanente", así como que las evoluciones dan "pequeños saltos hacia arriba y hacia abajo".

Al respecto, ha recordado que la actividad delictiva "siempre se incrementa" en la época estival puesto que la delincuencia aprovecha la "ventaja" de que hay "mucho movimiento".

Aunque el último balance de criminalidad no recoge aún la incidencia del verano, el jefe de la Policía en Cantabria no descarta que se haya producido un "pequeño incremento" en "alguna modalidad delictiva propia de la época estival". Si bien la tendencia se mantiene "estable", con "ligeros incrementos" de determinados delitos compensados por los descensos de otros. "No se aprecian grandes cambios" en la situación, ha resumido.