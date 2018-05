Zuloaga y Cortés llaman a construir un PSOE fuerte y unido en un tenso debate

Los dos candidatos a las primarias del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga y Ricardo Cortés, han llamado hoy a construir un partido fuerte y unido de cara a la próximas elecciones autonómicas y municipales con la vista puesta en gobernar la región.

Así lo han dicho en un tenso debate entre los dos aspirantes a la Presidencia de la Comunidad, el primero de estas características que celebra la formación, en el que además de sus propuestas, se han cruzado acusaciones y reproches mutuos, evidenciando así la división entre las candidaturas que encabezan.

Y es que a lo largo del cara a cara, celebrado en la sede del PSC en Bonifaz y que ha durado una hora, el diputado nacional ha asegurado que el secretario general de los socialistas cántabros "prefiere estar en la oposición" porque se siente "más cómodo que gobernando", mientras que Zuloaga ha considerado en cambio que Cortés está "más cómodo" con "el discurso del PP", con el que "se lleva bien".

Pero además, en sus respectivas intervenciones han apelado, cada uno por su lado, a la unidad para fortalecer el partido, gobernar y transformar la Comunidad. En concreto, el líder regional ha apostado por "salir a la calle" a recabar el apoyo "ciudadano y social", en tanto que el diputado ha abogado por construir un proceso "más participativo" y "abrir el PSOE a Cantabria".

Al margen de ese llamamiento, y de algunas propuestas planteadas en los cuatro bloques temáticos -sobre el presente y futuro de la región, políticas públicas y sociales, economía, e industria, investigación y desarrollo rural- las acusaciones mutuas de los candidatos han marcado el debate, en el que a lo largo de los turnos -establecidos por sorteo, de 4 minutos cada uno, más 2 de réplica- se han acusado de decir "medias verdades" e incluso mentir.

REPROCHES

La principal recriminación que han vertido los también alcalde de Santa Cruz de Bezana y exeuroparlamentario en el debate, previo a las elecciones internas de este domingo, 27 de mayo, ha estado relacionada con dónde están más "cómodos", si en la oposición o absteniéndose para que gobierne el PP.

Por un lado, Cortés --que cuenta con el apoyo de la anterior líder del PSC y actual vicepresidenta autonómica, Eva Díaz Tezanos-- ha asegurado que Zuloaga --respaldado por el jefe federal, Pedro Sánchez-- ha "comentado en varias agrupaciones" municipales que, "con cinco o siete diputados, prefiere estar en la oposición".

"Tú prefieres estar en la oposición, cómodo, yo no", ha comparado, antes de reprocharle que es regidor de Bezana porque así se "negoció" con los cinco escaños logrados por el PSOE en el Parlamento cántabro, porque "se antepuso" lo local a lo regional, para que hubiera veinte alcaldes socialistas. De su etapa al frente del partido, el exrepresentante cántabro en Bruselas le ha afeado entre otras cosas que solo haya dado "una" rueda de prensa. "Te has convertido en el secretario general del plasma", le ha espetado.

Por su parte, Zuloaga -que ha admitido que es "difícil" legislar o gobernar con cinco parlamentarios, pese a lo cual quiere "gobernar Cantabria"- ha reprochado a Cortés su abstención para que "gobernara la derecha", en alusión a la postura del PSOE -dirigido por la gestora de la que formó parte- en el debate de investidura de Mariano Rajoy como presidente. "Él propició, con su abstención, un gobierno del PP", ha insistido Zuloaga, que considera que Cortés está "más cómodo con el discurso del PP".

GURTEL Y MOCIÓN

En el transcurso del debate, y al hilo de una propuesta sobre fiscalidad progresiva y lucha contra el fraude, el líder del PSC ha sacado a relucir la trama Gürtel que evidencia -ha sentenciado- que el PP es "el partido más corrupto de España", y que ha puesto, además, a Cantabria "en el mapa de la corrupción", con la condena al que fuera senador por la Comunidad, Luis Bárcenas, extesorero nacional en Génova.

Mientras, Cortés ha aludido también a la moción de censura presentada este viernes contra Mariano Rajoy por el PSOE y que si sale adelante será "gracias" a su voto y se alegrará, ha dicho. Sobre este asunto, Zuloaga le instado a que apoye a Pedro Sánchez para así "quitar al presidente que tú pusiste".

Al hilo de votaciones y del PP, Cortés ha aclarado que él votó 'no' en el comité federal y después, ya con la gestora, se abstuvo, al igual que hicieron Adriana Lastra y José Luis Ábalos, ambos en la Ejecutiva Federal. "Hice lo que había que hacer", ha justificado, para enmarcare este reproche en un interés de Zuloaga por "desgastar" su imagen. Y, en cualquier caso, ha aprovechado para enfatizar que "nadie conoce más a Pedro Sánchez que yo, que me he criado con él políticamente".

El diputado, que ha presumido de tener "buena relación" con Podemos, Cs y PRC, mientras que "el PP es mi rival", ha considerado que el debate de "estar cómodo en la oposición ya se superó, hace 40 años", por lo que ha apostado por abrirse a la ciudadanía para cambiar la sociedad, y que el PSOE siga siendo "relevante" y mantenga la gestión de políticas como las sociales, la dependencia, la sanidad o la educación.

Al hilo de la última, ha cuestionado que el PSOE esté desarrollando una "política seria" en la materia en Cantabria, en alusión al polémico cese del anterior consejero del ramo, Ramón Ruiz, en el inicio del curso escolar y a petición de la nueva dirección del partido, cuando era la segunda comunidad con menor tasa de abandono escolar. Y ahora, su sucesor, Francisco Fernández Mañanes, ha generado "un conflicto", en referencia al calendario escolar del próximo curso. Cortés ha acusado a Zuloaga de "atacar" la educación y cree que con esto se convierte en "un candidato no fiable", que "es lo peor que le puede pasar a un partido". También ha censurado las primarias "cerradas", convocadas de forma "exprés".

Pero Zuloaga, que ha contrastado su experiencia de gobierno en Bezana, le ha replicado que "se nota que no pisas Cantabria", "solo en campaña electoral", ha precisado. Y ha apostillado que desde Madrid (donde el diputado ejerce su cargo en el Congreso) es "difícil" que se vea al PSOE regional "en la calle".

El líder socialista y regidor municipal ha recordado a Cortés que concurre a las primarias para elegir a su candidato a la Presidencia gracias a un simple correo electrónico que envió desde la capital, y ha opinado, además, que el diputado "no ha superado para nada" el proceso orgánico desencadenado tras la dirección de la gestora, previo al regreso de Sánchez a Ferraz.

LLAMAMIENTOS

Al margen de los reproches cruzados, el actual líder de la formación ha pedido antes de terminar el debate el voto a los 3.100 militantes llamados a las urnas este domingo para "recuperar el espacio en la calle", así como la "credibilidad y la coherencia", y también para "reconquistar el terreno perdido" y encabezar un proyecto "socialista y feminista". El fin es hacer del PSOE un "partido ganador", que gobierne y legisle con "más fuerza". Así, ahora toca "ganar las primarias" para "cambiar Cantabria", porque en los comicios de 2019 el PSOE tiene que "salir a ganar, para gobernar con más fuerza".

Mientras, el diputado nacional, que ha destacado su experiencia "global" tras su paso por Madrid y Bruselas, ha defendido que su candidatura es "abierta" -no "cerrada"- a todos los militantes -no a "un grupito"- pues tienen "mucho que aportar". Así, va a "remar a favor de la unión" del partido, "en un momento de dificultad", tras haber "perdido demasiado tiempo" en cuestiones internas. Y está encabezada, además, por "un candidato fiable, para estar en el Gobierno, no en la oposición" y evitar que queden proyectos "en el arcón". "Yo quiero que el PSOE de Cantabria esté en el Gobierno, para transformar la vida de la gente", ha deseado.