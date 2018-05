Zuloaga ve a Sánchez como presidente que "restaurará la legalidad" y convocará elecciones

"Sánchez ha sido absolutamente coherente; el que no lo ha sido es el PP", ha subrayado el líder de los socialistas cántabros en una rueda de prensa en la que ha pedido el apoyo de partidos como Podemos y Ciudadanos en Cantabria para que salga adelante la moción de censura contra el presidente, Mariano Rajoy (PP), impulsada por el madrileño.

"Hacemos un llamamiento a que Podemos no se eche para atrás en su decisión de apoyar al PSOE y a que Ciudadanos no quede retratado como el amigo ciego y fiel del PP si tanto dice que le importa este país y los españoles", ha reclamado.

Zuloaga ha subrayado que la "demoledora" sentencia del caso Gürtel "implica directa y políticamente a Rajoy y al PP", además de que "ha manchado la imagen de España", por lo que sus consecuencias políticas son "inevitables". "El tiempo del PP se ha agotado", ha sentenciado.

En este sentido ha trasladado su apoyo y el del PSC a una moción de censura que antepone "los intereses de España a los intereses de partido", ha asegurado, y que es un paso "bueno, valiente y necesario para terminar con la corrupción y los corruptos" en las instituciones y con quienes "les amparan y protegen", por lo que ha llamado a "cerrar filas" para que salga adelante.

El secretario general del PSC ha insistido en que el PSOE "ha hecho lo que tenía que hacer" y si la moción no prospera no será un fracaso a su juicio porque no será "responsabilidad" del PSOE.

Y como ejemplo de coherencia ha puesto el hecho de que Sánchez haya anunciado que mantendrá los Presupuestos Generales del Estado aprobados hace una semana con su voto en contra porque "el Gobierno tiene que seguir funcionando".

"Si Rajoy hace lo que debe y dimite, la moción acaba aquí; sino, debe prosperar", ha sostenido el socialista, para quien, tras nueve años, "se ha demostrado que Gürtel es el PP y el PP es Gürtel". Un partido "en entredicho" tras "probar" la justicia que hubo caja B de la que se lucraron "responsables muy importantes" de la formación.

En este sentido ha calificado de "vergonzosa" la actitud que ha mantenido el PP tras conocer el fallo, actuando "de manera impasible, como si la Gürtel no tuviera que ver con ellos".

"El PP se equivoca y mucho si creen que la cosa no va con ellos porque la justicia ha demostrado que hubo una Caja B de la que se lucraron miembros muy relevantes del partido, entre ellos su extesorero Luís Bárcenas", declara.

EL PP DE CANTABRIA

"Bárcenas, senador del PP por Cantabria de la mano de Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga, fue imputado cuando todavía ocupaba su escaño en el Senado", ha recordado el socialista, que ha enfatizado que "el PP de Bárcenas, Correa y Rajoy, entre otros, es el mismo PP de Iñigo de la Serna, Buruaga y Diego; y no pedir disculpas como representantes políticos significa colocarse a la altura de la complicidad política de la trama corrupta", ha sostenido.

Y, ha continuado, el PP de Rajoy "es el mismo partido que ahora en Cantabria se sienta en el banquillo de un juzgado para solventar unos presuntos amaños que se podrían haber cometido en su XII Congreso Regional".

Por eso, en su opinión, el PP de Cantabria y su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, "tienen que dedicarse a solventar sus problemas y barullos internos en lugar de dedicarse a dar lecciones sobre cómo gestionar esta Comunidad".

En este sentido, ha remarcado que el PP "ni en Cantabria, ni en Madrid ni en ningún sitio de este país puede enseñarnos nada, porque la sentencia de la Gürtel es la primera de muchas que quedan por venir", ha augurado.