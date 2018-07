Zuloaga sobre los proyectos de Fomento: "Todo lo que estaba en marcha, seguirá en marcha"

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha garantizado que todos los proyectos que tenía en marcha el Ministerio de Fomento van a seguir, y se impulsará "lo que se considere prioritario". Además, ha pedido un debate "sereno y responsable" sobre el tren de alta velocidad a Madrid y ha abogado por analizar "los pros y contras de las dos alternativas".

En una entrevista de RNE recogida por Europa Press, el también secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia, ha señalado que su partido "siempre ha defendido la llegada del AVE" a Cantabria, pero ha evitado posicionarse abiertamente por una de las dos posibles vías de llegada. "Tendremos que analizar los informes técnicos", ha dicho, añadiendo que a nivel interno, el PSOE se definirá en la próxima Conferencia Política que dará forma al programa electoral.

No obstante, ha destacado que por Reinosa, la orografía supone un "handicap" porque el AVE "sólo permite un desnivel del dos por ciento y estamos hablando de salvar 800 metros, con lo que habría que hacer una curva que haría inviable la infraestructura", ha dicho.

Zuloaga, que es ingeniero técnico de obras públicas, ha añadido que el exministro José Blanco planteó que la conexión podría hacerse de forma "más lógica y ágil y con menos impacto ambiental y social" por Bilbao a través de la Y Vasca.

"Hay que analizar los pros y contras de las dos alternativas para que no paso como con los diques de La Magdalena, que técnicamente parece sostenible y después genera un rechazo social impresionante", ha añadido.

En todo caso, el dirigente socialista ha señalado que este debate "lleva ya demasiado tiempo sobre la mesa" y es "momento de afrontarlo con serenidad y responsabilidad". "Lo que no puede ser es que periódicamente se hable del AVE para decir por donde debe o no debe ir, y ya lo último es que se pretenda aprobar que no llegue a Cantabria", ha dicho en alusión a una proposición no de ley que el Pleno del Parlamento aprobó en junio con el voto en contra del PP, la abstención del PSOE y el voto a favor de PRC, Podemos y Ciudadanos.

Zuloaga ha defendido que ahora que estamos en época preelectoral, los partidos políticos de Cantabria deben afrontar este debate, primero internamente y luego en conjunto con diálogo y negociación.

"El ministro Abalos lo ha venido diciendo; hay que sentarse a analizar las promesas del Gobierno anterior para poner fechas y los hitos hasta llegar la alta velocidad a Cantabria y después a Santander. Hay que analizar las dos vías de llegada y ser muy sensatos y consecuentes en la negociación previa que tienen que tener todos los partidos para que la decisión que tome Cantabria sea el hilo conductor de los Gobierno en el futuro", ha dicho.

En cuanto al resto de las infraestructuras, ha dicho que próximamente se colocará la primera piedra del enlace de Sierrapando y esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el expediente de expropiaciones del tercer carril a Vizcaya, lo que a su entender, demuestra que "el trabajo está en marcha y va a seguir". "Todo lo que estaba en marcha seguirá en marcha", ha garantizado.

Zuloaga ha afirmado que "hay mucho camino por delante" por Cantabria estaba "en esa lista de comunidades autónomas no atendidas" por el anterior Gobierno del PP, y ha señalado que desde su toma de posesión viene trabajando con los diferentes ministros -cuatro ya han estado en Cantabria- los temas pendientes.

Ha citado la deuda pendiente de Valdecilla, la financiación de la Ley de Dependencia o la derivada de la implantación de la LOMCE, así como "las infraestructuras que están por venir en el corto, medio y largo plazo". En el corto plazo ha situado el subfluvial de Santoña y la sentencia de demolición de Vuelta Ostrera, que ha reconocido que "le preocupan y mucho".

Sobre Valdecilla, ha reiterado que el Gobierno de Rajoy "nos ha dejado a las espaldas 44 millones" -las anualidades correspondientes a 2016 y 2017-, y ha dicho que harán "todo lo posible para que el dinero que está materializado en los presupuestos" llegue a Cantabria.

Sobre el subfluvial de Laredo, necesario para dar salida a las aguas residuales de la comarca del Asón y que no haya vertidos a las marismas de Santoña, ha afirmado que "es importante que el Gobierno central de una respuesta a esta obra que lleva un año y medio parada".

Y sobre Vuelta Ostrera, ha añadido que hay que tomar una decisión sobre la nueva ubicación de la depuradora. Zuloaga ha admitido que "va a conllevar un problema político porque hay que hablar con muchos ayuntamientos para recolocar una infraestructura que nadie quiere", pero ha recalcado que el Gobierno "no puede mirar para otro lado", como en su opinión ha hecho el Ejecutivo de Rajoy. A la vez, ha reconocido que la sentencia del Tribunal Supremo es "dramática" pero "no queda otra que acatarla".