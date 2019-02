El concejal de Urbanismo dice que "nunca jamás" ha contrariado una decisión de su partido

El concejal de Urbanismo y Vivienda de Torrelavega, José Otto Oyarbide (PSOE), ha manifestado este lunes que "nunca jamás" ha contrariado una decisión de su partido ni de ningún alcalde, y que "por descontado" comparte la propuesta del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) de someter a un Pleno extraordinario el 9 de abril la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Así ha respondido Otto Oyarbide a preguntas de la prensa sobre la amenaza del alcalde, el también socialista José Manuel Cruz Viadero, de cesarle por su desacuerdo con la fecha fijada para el Pleno, ya que el edil trasladó a los medios de comunicación y a la oposición un calendario alternativo en el que proponía adelantarlo al 21 o 22 de febrero.

En este sentido, ha dicho que ha sido un "malentendido" y una cuestión que se ha "descontextualizado", ya que según ha explicado, su calendario "no era contradictorio" con la propuesta del equipo de Gobierno y su intención era dar respuesta a la "inquietud" de los grupos de la oposición por que los trámites del PGOU pudieran coincidir con la campaña electoral, que comienza el 10 de mayo.

Así, elaboró esa propuesta que "garantizaría" que no se solapase la fase de información pública posterior a la aprobación --de 45 días hábiles "como mínimo"-- con la campaña, "para que la oposición supiera que también era posible no coincidir", ha insistido.

No obstante, ha asegurado que comparte "al cien por cien" la fecha del 9 de abril fijada por el equipo de Gobierno, ya que la considera "totalmente válida" y "perfectamente aceptable". "En ningún caso discrepo con esa fecha", ha remarcado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que en los casi ocho años que ha sido concejal "jamás" ha contrariado ninguna decisión política de la ejecutiva de su partido a nivel local, regional ni estatal. "Jamás he contrariado ninguna decisión del equipo de Gobierno ni de ningún alcalde", ha insistido.

Además, ha reiterado que el documento del PGOU cuenta con 37 informes a favor -10 municipales y 27 autonómicos y estatales, y lleva "sobre la mesa" desde diciembre de 2016, además de que está "prácticamente consensuado" con todos los grupos y para Torrelavega es una "necesidad urgente" después de 33 años con el Plan actual.

En este sentido, ha dicho que el documento "se podía haber llevado a Pleno antes", pero no se ha hecho al no haber un consenso de mayoría absoluta. "El problema no es el concejal, sino las discrepancias que puedan tener" los grupos, ha manifestado tras asegurar que si él hubiera sido "el problema" para aprobar el PGOU, "hubiese dimitido". "No habría hecho falta que nadie me hubiese cesado", ha sentenciado.