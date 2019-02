El conductor que no auxilió al peatón al que arrolló y murió dice que sintió un "bloqueo enorme" y no sabía qué hacer

"Esta situación, a mí, en mi vida (me ha pasado). Nadie me ha enseñado a pasar por ella", ha declarado el acusado de un delito de omisión del deber del socorro, que se enfrenta a una pena de un año de cárcel solicitada por la Fiscalía.

"No somos ordenadores. No estamos programados para pasar por esta situación. Es una situación muy fuerte", ha argumentado al ser interrogado por las partes en la sesión, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial hasta el miércoles, cuando el jurado emitirá su veredicto de si es culpable o inocente.

En el juicio, que se ha iniciado con la elección de los miembros que conforman el tribunal, el hombre se ha declarado no culpable y ha contestado a las preguntas de la fiscal, la acusación particular -ejercida por la familia de la víctima y que pide tres años y medio de prisión- y su defensa, que interesa la libre absolución.

RELATO DE LO OCURRIDO

Ha explicado que el día de los hechos -el 13 de noviembre de 2015- se dirigía pasadas las dos de la tarde de su casa al trabajo por la carretera autonómica CA-651 de La Cavada a Entrambasaguas cuando a la altura del barrio de Navajeda vio a un hombre (de 63 años) que salía de un bar y cruzaba por un lugar no habilitado como paso de peatones, y que murió al llegar al Hospital Valdecilla después de ser arrollado.

Sin embargo, según ha relatado el procesado, que carece de antecedentes, no se percató de que le había atropellado, sino que sintió "explotar" su ventanilla del coche, que "se rompió". "En ese momento" no "asociaba" lo ocurrido a la persona que él había visto, sino que pensó que se le "habían tirado al coche".

Ha añadido que estaba "lleno de espejos" y que intentaba "comprender" qué había pasado. Así, siguió circulando y al mirar por el espejo retrovisor vio al peatón tendido en el suelo y gente (unas tres o cuatro personas) que salía del local acercándose, por lo que paró el vehículo unos metros más adelante y llamó a su jefe para que a su vez avisara a una ambulancia, porque él era "incapaz".

En este sentido, ha explicado que no sabe por qué no alertó él a los servicios de emergencias, y se imagina que igual no sabía el número. "Nunca he pasado por esta situación", ha insistido.

Según ha relatado, su jefe le dijo que estuviera "tranquilo" y que se quedara allí, en el lugar de los hechos, pero él reanudó la marcha y se dirigió a su trabajo, a unos dos minutos en coche del lugar. "Necesitaba a alguien conmigo", ha justificado.

Tras esto, unos "cinco minutos" después, regresó al punto del accidente en una furgoneta conducida por su jefe, de la que no se bajó. "No puedo con la situación", ha manifestado.

Y a preguntas de su abogada, ha manifestado que él no podía haber hecho "nada" por la vida de la víctima, ya que no sabe prestar primeros auxilios.

OMISIÓN DEL DEBER DEL SOCORRO

Esta letrada ha explicado a los miembros del jurado, nada más iniciarse la sesión, que el accidente fue responsabilidad del peatón, que cruzó la carretera "indebidamente", por un lugar no habilitado, y que aunque en un momento dado se paró, luego reanudó la marcha, y fue atropellado.

Ha aludido al "nerviosismo" de su cliente, que entró en estado de "shock", pero ha defendido que no dejó "desamparada" a la víctima, pues detuvo su coche, observó que el peatón estaba siendo atendido por otras personas y llamó a su jefe pues era "incapaz" de avisar a una ambulancia o bajarse del coche

"No fue la reacción más correcta", ha admitido su letrada, que ha agregado que fue la "única" que pudo adoptar por el "impacto" del accidente. Y ha agregado que regresó al lugar al cabo de unos 5 minutos, antes que llegaran los agentes de tráfico de la Guardia Civil o efectivos sanitarios.

Con todo, esta parte ha negado que el acusado haya cometido un delito de omisión del deber del socorro, pues no hubo "desprecio por la vida ajena y pide su libre absolución.

Sin embargo, el Ministerio Público entiende que sí lo hubo y que existen "pruebas suficientes" para que el hombre sea condenado. Esta parte, que solicita un año de cárcel, ha admitido que se trató de un accidente "fortuito" del que tuvo la "culpa" el peatón por cruzar por donde no debía.

Pero ha reprochado al procesado que se fuera del lugar sin socorrer a la víctima, pues tras observar que estaba tendida sobre la calzada no hizo "nada" cuando a su juicio "sí pudo reaccionar".

"Aunque aparecieran 50 personas, él tenía que haber acudido a auxiliar al peatón", ha incidido la fiscal, que ha reconocido no obstante que probablemente la actuación del conductor no hubiera evitado la muerte del hombre, pues tenía heridas "gravísimas".

Finalmente, la acusación particular -ejercida por la viuda y el hijo de la víctima- ha remarcado que el automovilista siguió su curso sin auxiliar a la persona a la que había atropellado, y que no murió de manera instantánea, sino en el traslado a Valdecilla. En este punto, ha planteado la posibilidad de que hubiera sobrevivido de recibir una atención "inmediata".

Este abogado ha afeado al implicado que no prestase ni solicitase ayuda, y ha apuntado que aunque regresó a los pocos minutos, lo hizo acompañado de otra persona.

El juicio continuará este martes con la declaración de los testigos, la prueba pericial y la exposición de las conclusiones, y finalizará el miércoles con el veredicto del jurado.