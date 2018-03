El obispo dice que el "contenido moral" de Carmina Burana "es contrario a los principios de la Iglesia"

Sánchez Monge ha manifestado que una obra como esa "no se puede representar justo a la puerta de un Monasterio que contiene un reliquia tan preciosa como es el Lignum Crucis" y, además, el contenido del espectáculo "escandaliza a los creyentes y es una falta de respeto para la libertad de creencias".

Ha indicado, en declaraciones a la cadena COPE recogidas por Europa Press, que el Obispado "no tiene a gala poner dificultades a nadie y menos al Gobierno regional" pero ha considerado que la obra seleccionada para poner en escena en el aparcamiento del Monasterio de San Toribio "no se puede representar allí".

"Ellos han hecho una selección de un obra que, por su contenido moral, es contraria a los principios de la Iglesia y eso no se puede representar justo a la puerta de un Monasterio que contiene un reliquia tan preciosa como es el Lignum Crucis", ha dicho el obispo de Santander.

Para Sánchez Monge, la decisión del Obispado es "muy difícil de rectificar" el haber elegido esa producción escénica y, por tanto, ha considerado que son los organizadores, --el Gobierno, la Sociedad Año Jubilar Lebaniego y la productora--, quienes "tienen que rectificar y buscar otro sitio". "Yo no me puedo oponer a que lo hagan en otros ámbitos y lugares", ha apostillado.

"Ellos sabrán dónde lo hacen y cómo porque no me compete a mí", ha añadido, al tiempo que ha enfatizado que lo que es de su competencia es que "eso no se pueda representar allí porque, entre otras cosas, escandaliza a los creyentes y es una falta de respeto para la libertad de creencias".

Preguntado sobre los contactos que hubo entre el Gobierno y el Obispado antes de que se anunciará que 'Carmina Burana' se representaría el 14 de abril en el aparcamiento del Monasterio, Sánchez Monge ha dicho que "la única cosa que ha habido previa es que habían mandado un correo electrónico sobre a quién había que pedir permiso" para hacer el espectáculo allí.

"Luego cuando vimos qué obra era y cuál es el contenido que tiene pues ya no ha habido más, porque eso no se puede dialogar porque está claro que, al lado de un monasterio, no se puede representar", ha sentenciado el obispo para quien, decisiones como ésta "no son precisamente agradables pero hay que tomarlas".

Tras no autorizar el Obispado a que ese espectáculo de la compañía La Fura dels Baus se ponga en escena en el aparcamiento del Monasterio, el Gobierno ha anunciado hoy que se realizará en una gran carpa en el recinto de La Serna de Potes y habrá una doble función, los días 11 y 12 de mayo.