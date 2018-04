La mesa de contratación propone adjudicar a la UTE La Campa los conciertos de Semana Grande

La mesa de contratación ha propuesto adjudicar a la UTE La Campa la organización de los conciertos de la Semana Grande en la Campa de la Magdalena y a Santander Live Producciones el festival de música independiente que se celebrará en la primera semana del mes de agosto en el mismo recinto.

La UTE La Campa ha presentado un cartel con siete noches de conciertos, entre el 21 y el 28 de julio, con artistas nacionales e internacionales como David Guetta, Dani Martín, Vetusta Morla, Bombai, The Waterboys o The Jacksons, entre otros.

Su propuesta incluye también un festival familiar y un concierto solidario, como que se requería en las bases del procedimiento convocado por el Ayuntamiento santanderino para adjudicar la licencia de ocupación de la campa y la organización de los conciertos.

Según ha explicado la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, a la organización de los conciertos de Semana Grande optaban dos ofertas.

La de la UTE La Campa ha sido la que ha obtenido la mayor puntuación, tanto en la valoración artística, realizada por un jurado independiente, como en la valoración global, una vez sumados el resto de aspectos técnicos y económicos de la oferta, evaluados por los técnicos municipales.

En el caso del festival de música independiente, se presentó una única oferta, que es a la que se propone adjudicar la organización, una vez comprobado que reúne los requisitos exigidos en los pliegos.

CONCIERTOS DE SEMANA GRANDE

En el cartel presentado por la UTE La Campa para los conciertos de la Semana Grande destacan figuras como el Dj David Guetta y otros artistas internacionales como los británicos The Waterboys y los estadounidenses Vintage Trouble, Mistery Lights y The Jacksons.

Por su parte, la nómina de artistas nacionales la conforman Dani Martín, Bombai, Taburete y Vetusta Morla.

El cartel lo completan el concierto solidario, a cargo de Olé Olé y Nancys Rubias, así como el festival familiar Viva Pop, con el Show de Pocoyo y la actuación de Lucía Gil.

FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDIENTE

En cuanto al festival de música independiente, el cartel presentado propone una relación inicial de artistas y bandas entre los que se encuentran La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), semifininalistas de la décima edición de los Premios de la Música Independiente; y el rapero Kase.O, galardonado también en estos mismos premios en la categoría de mejor álbum de hip hop y músicas urbanas 2017.

La banda murciana Viva Suecia, los canarios Texxcoco, el grupo de música indie pop/rock Izal, los guipuzcoanos Grises, la banda Luis Brea y el Miedo y los valencianos Modelo de Respuesta Polar son otras de las formaciones nacionales previstas.

Y entre los artistas internacionales propuestos figuran nombres como The Hackenshaw Boys, Elliot Murphy y Us Rail (Estados Unidos), Sugar Dady & The Cereal Killers (Italia), Jett Rebel (Holanda) o Marwan (Palestina).