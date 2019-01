La denegación de la ampliación minera y la sentencia del TSJC garantizan la protección del Monte Dobra

La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria ha denegado la solicitud que hizo en 2010 la empresa Lafarge Áridos y Hormigones, S.A.U. de ampliar en unas 40 hectáreas las explotación minera de barita Minas Nieves, situada en el Monte Dobra, en Viérnoles, que suponía una "preocupación" por la que "han luchado" colectivos, asociaciones, grupos políticos, corporaciones, etcétera. La resolución supone también la caducidad de la concesión de las cuatro cuadrículas mineras actuales, sin actividad desde 2012.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ha desestimado el recurso que presentó la empresa titular de los derechos mineros contra el modificado puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) número 53, que aprobó la Corporación Municipal por unanimidad y que incluía varias medidas urbanísticas para conservar el paisaje, la fauna, la flora y los recursos patrimoniales del Dobra.

Así lo han anunciado este viernes el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, y el concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide, quienes han destacado que el equipo de Gobierno (PSOE-PRC) está "muy orgulloso" porque la denegación de la ampliación, a la que el Ayuntamiento presentó alegaciones en 2011, supone una noticia "muy buena" Viérnoles y para Torrelavega.

Asimismo, y tras informar de las dos decisiones (la de Industria y la del TSJC) al resto de la Corporación en una Junta de Portavoces celebrada esta mañana, han destacado su satisfacción por garantizar la protección de un espacio natural como es el Monte Dobra, una "joya" para Torrelavega.

Además, el alcalde ha añadido que se trata de una decisión "importante" sobre todo para los vecinos de Viérnoles, ya que, de haberse aprobado la solicitud de ampliación, pasarían por el pueblo "unos 200 camiones diarios" y las carreteras de la zona "no están preparadas" para soportar ese tráfico, ha dicho.

Cruz Viadero ha agradecido a todas las personas que han luchado para que no se produjese la ampliación y ha asegurado que esto "no supone ningún perjuicio económico" porque la mina no estaba en funcionamiento y por tanto no tenía "ni un solo trabajador".

Además, ha afirmado que en el Dobra "no hay y es muy poco probable, por no decir casi imposible que vaya a haber explotaciones mineras en el futuro, ya que la situación actual garantiza la protección de esta sierra, garantiza los valores paisajísticos ambientales, arqueológicos para que sea y siga siendo una importante zona de esparcimiento de la ciudad, que lo es y lo va a seguir siendo en el futuro".

CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN

Por su parte, Otto Oyarbide ha explicado que la resolución de Industria supone también la caducidad de la concesión de las cuatro cuadrículas mineras que tiene la empresa desde 1957, y por tanto ya no tienen posibilidad de explotarse, además de que se le obliga a la empresa a la restauración ambiental de la Sierra del Dobra.

Según Oyarbide, esto ha sido posible gracias a los informes técnicos del Ayuntamiento de Torrelavega que siempre han manifestado la disconformidad del PGOU con este proyecto de ampliación y con la posibilidad de que existan canteras mineras en la Sierra del Dobra, y en concreto ésta.

Por último, el edil ha recordado que la empresa presentó un recurso contra el modificado del PGOU pero no ha recurrido la denegación de la ampliación, por lo que el equipo de Gobierno entiende que lo "da por pedido".

Minas Nieves era una cantera de barita de cuatro cuadrículas mineras en la Sierra del Dobra y en suelo de Viérnoles, que la empresa pidió ampliar en 2010, si bien Ayuntamiento y diversos colectivos presentaron alegaciones.

En 2012 la cantera ya estaba inactiva y la propiedad había solicitado una prórroga anual de cese de actividad a la expectativa de esa ampliación, que ahora ha quedado denegada.

Así, desde 2015 al ser una concesión minera por 30 años, su caducidad estaba pendiente de que se resolviese el proyecto de ampliación, y una vez que se ha resuelto con la finalización de la tramitación de evaluación ambiental y la denegación del proyecto de ampliación, se extingue también la concesión.