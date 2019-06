El director deportivo del Ferrol dice que si los clubes quisieran acabar con la violencia, "acabábamos con ella"

Para el directivo, es "así de sencillo y así de radical". "Si vemos que pasan estas cosas, lo que no podemos es no hacer nada", ha subrayado, y ha sentenciado que "los niños no deben padecer la vergüenza de lo que ocurre ni en un lado ni en otro; hay que tomar medidas".

Mouriz se ha pronunciado así en el marco de las actividades culturales de la sede de Colindres de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), que han finalizado este jueves con la celebración de la tercera de las mesas redondas en las que expertos han analizado distintos aspectos relacionados con el deporte, en este caso la violencia en el terreno de juego.

Por su parte, el profesor titular de la Universidad de Zaragoza, Fernando Gimeno Marco, se ha referido el programa de formación 'Entrenando a padres y madres', que es "muy reconocido, muy trabajado y bien diseñado", pero que "no resuelve los problemas que muchas veces se dan en las gradas".

En este sentido, desde la Asociación Cántabra de Psicología en el Deporte, Joaquín Díaz Rodríguez ha dicho que no es partidario de prohibir a los padres ir a "ver jugar a los hijos" sino de la necesidad de "formar a padres". "El deporte es emoción y a veces es difícil controlar esas emociones", ha señalado.

"La violencia es un fenómeno muy complejo en el que intervienen muchos agentes, desde los medios de comunicación, hasta padres, familiares, clubes y árbitros, el pentágono deportivo, y todos tienen responsabilidades en el hecho deportivo", ha asegurado.