Una diferencia "insalvable" entre patronal y sindicatos deja en el aire la firma del convenio del metal

Una diferencia "insalvable" entre la patronal Pymetal y los sindicatos CCOO y UGT respecto a lo acordado en el preacuerdo del convenio del metal en materia de subrogación de trabajadores cuando se producen cambios de contratas y subcontratas, deja en el aire la firma del acuerdo, que afecta a 20.000 trabajadores, prevista para el próximo lunes, 8 de octubre.

La Federación de Industria de CCOO ha denunciado que la patronal Pymetal ha dado "marcha atrás" este jueves y ha "modificado" del preacuerdo del convenio del sector sideromatalúrgico los términos de la subrogación, lo que ha hecho que los delegados sindicales de CCOO y UGT no hayan ratificado el convenio en las asambleas convocadas hoy para este fin.

Desde que sindicatos y patronal firmaron el preacuerdo el pasado 25 de septiembre, CCOO ha asegurado que se ha pactado la subrogación para el 100% de los trabajadores del sector cuando se producen cambios de contratas y subcontratas. Sin embargo, la patronal lo niega, y de hecho, en el preacuerdo no se detalla en ningún momento las condiciones de la cláusula.

Pymetal asegura que en todo momento han planteado la cláusula de subrogación obligatoria para el 50% de los trabajadores y sólo para empresas de mantenimiento en grandes industrias como Sniace o Solvay. Así consta en las actas de la reuniones que la comisión negociadora mantuvo en enero y febrero, las únicas en las que se habla de subrogación según la patronal.

El presidente de Pymetal, Alberto Gómez Otero, ha asegurado en declaraciones a Europa Press, que el planteamiento de la patronal ha sido el mismo durante toda la negociación. "Modificación ninguna, nuestra postura no se ha modificado ni un ápice" y va a seguir siendo "inamovible", ha advertido.

Gómez Otero ha señalado que acudirán a la reunión del lunes en el ORECLA con la intención de firmar el convenio del metal (2017-2020), que ya acumula dos años de retraso, y ha afirmado que si los sindicatos quieren "sacrificar" la subida salarial de los 20.000 trabajadores del sector "por este asunto que afecta a unos 100", son ellos quienes deberán explicarlo.

El preacuerdo contempla subidas salariales del 1,3% para el año vencido de 2017; para 2018 y 2019, del 1,8% más una cláusula de revisión que garantiza el 0,2% por encima del IPC, y para 2020, del 2% más 0,2.

CC.OO. LLAMA "TRILERA" A LA PATRONAL

"Ahora, Pymetal, tras casi dos años de negociaciones y muchas tensiones, vuelve a tensar la cuerda al negar lo que ella misma ha firmado", ha denunciado en nota de prensa César Conde, secretario de acción sindical de la Federación de Industria de CCOO, y miembro de la mesa negociadora, quien ha tachado de "incomprensible e indignante" la actitud de la patronal.

CC.OO. consideraba bueno el preacuerdo "con todos sus aristas": el pacto sobre subidas salariales, el contrato de relevo que facilitaba la prejubilación "en un sector tan duro para los trabajadores", otros derechos laborales básicos y, ante todo, la inclusión de la subrogación de los trabajadores cuando las grandes empresas cambian de contrata o de subcontrata.

De hecho, la Ejecutiva de la Federación de Industria de CCOO ratificó el preacuerdo "en sus términos originales" el pasado lunes 1 de octubre. Para el sindicato "volvemos al punto de partida por culpa de Pymetal y perdemos una buena oportunidad de dar estabilidad y paz social al mayor sector laboral de Cantabria. Creemos que no están midiendo las consecuencias y que no son conscientes de que los trabajadores, que están con el convenio vencido desde diciembre de 2016, no tienen una paciencia infinita", añade.

La mesa negociadora del convenio se reunirá nuevamente el próximo lunes, 8 de octubre, a las 9.30 horas en el ORECLA. De cara a la reunión, los sindicatos exigen que la patronal recupere las condiciones del preacuerdo respecto a la subrogación, para el 100% de los trabajadores del sector, y advierten que "en caso de no volver al preacuerdo adoptado se tomarán decisiones, los trabajadores van a permanecer unidos, y no van a consentir que la patronal actúe al estilo trilero", concluye Conde.