La directora del ISCIII afea la "escasa" inversión en investigación pero celebra que se haga "mucho con poco"

"A pesar de la inversión, hacemos mucho con poco", ha aseverado en la última jornada del 'XIX Encuentro de la Industria farmacéutica. Los avances científicos que están llegando, los que se esperan y cómo incorporarlos al SNS', que se ha celebrado el 5 y 6 de septiembre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La directora del ISCIII ha señalado que, durante la crisis económica, en España, "se disminuyó la inversión en ciencia" y, a partir de ahí, a su juicio, "se ha estancado". Según los datos aportados en su intervención, la inversión es de 1,2% del PIB, algo que ha valorado como "muy mala noticia".

No obstante, ha apuntado que los indicadores de desempeño, producción y calidad científica valoran como "muy buena" la ciencia que se publica en España, lo que sitúa al país entre los ocho primeros países del mundo", tal y como ha señalado.

"Queremos conseguir que la ciencia, la tecnología y la innovación hagan de España un país basado en el conocimiento y en la innovación", ha subrayado en relación a la estrategia 2021-2027 sobre la que ha girado su intervención. Para Yotti, este proyecto debe ser "capaz de afrontar los retos sociales, económicos y medioambientales", así como "lograr un bienestar sostenible y un crecimiento inclusivo".

La directora del ISCIII ha destacado que esta estrategia, que aún están elaborando, pretende "facilitar la colaboración entre todos los agentes del sistema, y aumentar los retornos sociales y económicos de esta inversión en I+D+i".

"Surge una oportunidad de elaborar estrategias sectoriales que no vayan por libre y que, además, sean muy compartidas", ha apuntado la máxima responsable del ISCIII. "Estamos en un momento clave, si ahora no hacemos inversión y un diseño estratégico decidido, esto no es sostenible", ha advertido.

Por otro lado, sobre innovación, Yotti ha lamentado que en España "el panorama es mucho peor", si bien ha reconocido que en nuestro país hay "buenas" capacidades, en relación a los recursos humanos. "Estamos por encima de la media europea en capacitación y en formación de nuestros investigadores", ha afirmado.

Otro de los aspectos donde, a juicio de la directora del ISCIII, hay que "mejorar" es la colaboración entre instituciones sanitarias y otros agentes, como las comunidades autónomas. Asimismo, ha puesto el foco en la "precariedad" de los investigadores, el envejecimiento de los mismos que, según ha lamentado, "dificulta" el recambio generacional, y el "escaso" liderazgo femenino.

Por su parte, la presidenta y directora general en España de la compañía Merck Sharp & Dohme (MSD), Ana Argelich Hesse, ha intervenido en la mesa redonda 'La contribución de las empresas farmacéuticas a la investigación en España: ¿dónde estamos y cómo progresar?' en la que ha destacado que compañías como MSD invierten el 20% de sus recursos cada año, y que España es el segundo país a nivel mundial que se lleva esa investigación, ha apuntado.

Según ha precisado, la compañía tiene en funcionamiento más de 124 estudios, de los cuales, el 80% se centran en la oncología. "Realmente es donde estamos logrando dar un salto cuantitativo en la mejora y en la vida de los pacientes", ha explicado.

Por último, la máxima responsable de MSD en España, ha valorado el papel de nuestro país en relación a la investigación en salud. "España es el único país de Europa que ha participado en el desarrollo de la vacuna del ébola", ha concluido.