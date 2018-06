La policía distribuye en fronteras perfiles relacionados con el colombiano asesinado y prevé resultados a medio plazo

"Tenemos buena información que es aprovechable y esperemos que nos lleve a esclarecer los hechos".

Así lo ha manifestado hoy a preguntas de la prensa el jefe superior de Policía Nacional en Cantabria, Héctor Moreno, quien ha insistido en que están abiertas diferentes líneas de investigación y se barajan las hipótesis "habituales en este tipo de situaciones".

Sin embargo, ha sido rotundo al afirmar que el asesinato está "vinculado a la actividad del fallecido".

"No descartamos ninguna hipótesis pero no es un suceso casual", ha remarcado Moreno, quien ha apuntado que la policía "no descarta ni confirma", por "prematuro", que se trate de ajuste de cuentas por drogas.

En este sentido, a la policía no le consta que el hombre realizara una actividad profesional concreta, lo que abre un "amplio abanico de posibilidades" a la investigación. Si bien el "entramado social" en que se desenvolvía el asesinado "va a estar vinculado a su fatal desenlace".

Tampoco descarta Moreno que la investigación pueda avanzar con mayor rapidez si "aparecen" testigos de los hechos porque, de momento y "sorprendentemente", no hay ninguno, aunque "se siguen buscando".

Al respecto, el jefe de la Policía ha señalado la "dificultad" que supone el hecho de que el tiroteo (se han encontrado cinco casquillos de bala) pasara "incomprensiblemente desapercibido" para los vecinos de la urbanización donde se produjo, en la calle Antonio de la Dehesa, en Monte.

De hecho, el cuerpo fue encontrado por un repartidor de comida a domicilio no se sabe aún exactamente cuánto tiempo después de los disparos.

Todo ello establece un punto de partida "poco favorable" para la policía, que actualmente se encuentra en la primera fase de la investigación, recopilando todo el material recuperado en el lugar del suceso.

Además, ha finalizado la inspección del vehículo de la víctima, un hombre de 33 años, que se vio implicado en una pelea hace dos semanas, un suceso que también se está investigando.

La policía está finalizando las diligencias y remitirá el primer atestado a la autoridad judicial en el que planteará las líneas y medios de investigación a solicitar. "Estas investigaciones son laboriosas y llevan un desarrollo temporal que no es inmediato", aunque alguna información podría adelantar los acontecimientos, ha dicho Moreno, para quien, tal como se han producido los hechos, "lo razonable" es que la investigación avance "despacio".

La Policía de Cantabria trabaja en colaboración con las de fronteras y con unidades centrales.

SUCESO

La Policía Nacional recibió una llamada a las 23.50 horas del martes alertando de que había un hombre que parecía muerto en la calle, en la entrada de un portal de la calle Antonio de la Dehesa, en el pueblo santanderino de Monte.

Una dotación policial se desplazó al lugar y comprobó que el hombre, que yacía junto a la entrada del portal de su vivienda, había fallecido. Junto al cuerpo había cinco casquillos de bala.

Posteriormente acudieron al lugar la Policía Científica y la Judicial, que investigan la muerte de este hombre, "conocido" de la policía.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, en funciones de guardia, llevará la causa por la muerte de esta persona.