Una encuesta interna da al PRC un diputado y Mazón confía en obtener dos porque hay un 28% de indecisos

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha elaborado una encuesta que le da un diputado en las elecciones generales de este domingo, 28 de abril, y el 16,9 por ciento de los votos, aunque el candidato regionalista, José María Mazón, confía en poder obtener dos escaños al mostrar la encuesta que en la comunidad autónoma hay un 28% de indecisos y un 25% que no saben que el PRC concurre a estos comicios.

Según la encuesta de los regionalistas, publicada ayer y elaborada en base a 683 entrevistas de las que el 90% han sido personales y el 10% telefónicas, el partido liderado por Miguel Ángel Revilla obtendría un diputado en el Congreso de los Diputados, mientras que el PSOE, con el 25,1% de los votos, lograría 2 ó 1; el PP, con el 23,2%, 1 ó 2; el PRC, con el 16,9%, obtendría uno; Ciudadanos, con el 12,2%, uno o ninguno; y Vox, con el 12,1%, ninguno o uno.

Además, la encuesta, que refleja que a pocos días de las elecciones hay en la región hay un 28% de indecisos, no da ninguna representación a Unidas Podemos en la circunscripción de Cantabria, aunque obtendría un 9,3% de votos.

El candidato del PRC al Congreso ha señalado hoy en declaraciones a la prensa que la encuesta muestra "un campo muy abierto porque hay mucha indefinición al haber muchos indecisos", pero ha asegurado que le da "mucho optimismo".

Un optimismo que Mazón sustenta en que, por un lado, "vemos que tenemos muchos votos" y, por otro, "que hay mucha gente que todavía no sabe que el PRC se presenta a estas elecciones generales, en concreto un 25%".

"Esto nos da esperanzas de que el diputado que nos da la encuesta lo podamos superar y podamos aspirar al segundo diputado", ha ensalzado el candidato regionalista.

Cuestionado sobre la contradicción de esta encuesta respecto a las publicadas por algunos medios de comunicación, que no dan representación al PRC, Mazón ha considerado que esas encuestas "no tienen ninguna validez".

"No conocen Cantabria y no preguntan por el PRC sino por PP, PSOE, Cs, Unidas Podemos o Vox y nos mezclan en el apartado de otros con PACMA o el PCPE, y así no se puede hacer una encuesta", ha añadido.

Para Mazón, la realización de encuestas sin preguntar por el PRC "muestra un desconocimiento total de la realidad" de la comunidad, donde los regionalistas tienen "el 30% de los votos y al presidente de Cantabria y es segunda fuerza en el Parlamento y primera en los ayuntamientos".

"No contemplar al PRC invalida los resultados del resto de encuestas", ha concluido el candidato regionalista al Congreso de los Diputados.