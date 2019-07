La escritora Carme Riera propone "ver el mundo con ojos maternales"

La autora de obras como 'Naturaleza casi muerta' (2011) o 'La mitad del alma' (2004) ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa con motivo de su intervención en el curso 'Escribir la maternidad. No hay milagro más cruel que este' que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Riera ha defendido también que las madres deben "ser autoritarias", en el sentido etimológico de "hacer crecer", que es "distinto de imponer". "El poder impone y la autoridad hace crecer", ha precisado.

"Muchas de nosotras no queremos el poder, queremos la autoridad y queremos un mundo muchísimo mas justo para hacer crecer en los principios democráticos, en los afectos y en la inteligencia", ha asegurado.

Durante su encuentro con la prensa, la escritora ha lamentado que las mujeres hayan estado "ligadas a la procreación y no a la creación" y se las haya apartado en siglos pasados de ámbitos como la literatura, porque escribir "era una cosa de hombres", y se veían obligadas a publicar bajo seudónimos masculinos.

En cuanto a la literatura actual, ha considerado que, aunque ya hay más autoras, "en el tema maternal queda todavía mucho".

Así, ha lamentado que exista "poca literatura" sobre la cuestión maternal y que en la literatura tradicional "las madres están ausentes", al tiempo que ha recordado la menor importancia que tenían respecto a los padres en obras del Siglo de Oro, como 'La Celestina'.

Como antecedente, la escritora ha reivindicado el valor literario de las nanas como primeras obras maternales, lo primero que contaba "la mujer que mecía al niño en el Paleolítico", pero si embargo han tenido poca visibilidad en la historia: "Cuando pasan es porque los autores cultos escriben nanas y las populares pasan cuando son divinizadas", ha indicado.

Otro de los tabúes a los que ha hecho referencia Riera han sido los enfrentamientos con las madres, por la posibilidad de romper la imagen de unidad familiar tradicional. "No se habla de esa relación madres e hijas porque los estereotipos están fijados en que la familia es fundamental para occidente", ha opinado.

Por otro lado, ha lamentado que todavía existan cuestiones como que las mujeres sean vistas en algunas culturas como "las tentadoras del varón" y sean obligadas, por ejemplo en el caso musulmán, "a ir cubiertas con un velo" pero ha advertido: "El día que África despierte, despertará por las mujeres".

Sobre las grandes autoras de la maternidad, ha destacado la "gran aportación" de la poeta Adrienne Rich. "Lo que aporta es precisamente la valorización de los aspectos maternales, no solo desde el punto de vista de lo biológico, sino también de la rentabilidad que las mujeres debemos sacarle a eso".

En cuanto a su diario de embarazo titulado 'Tiempo de espera', ha subrayado que, aunque en un principio no quería publicarlo, se dio cuenta de que no existía literatura sobre este tema, y hacerlo público podría dar pie a otras obras de este tipo. "Había muchos diarios de guerra, de enfermedades, pero no conocía ningún diario de embarazos, ni en España, ni en Europa", ha señalado.

MADRES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

En el encuentro ha intervenido también el director del curso, Raúl Gómez, quien ha destacado la posibilidad que han brindado estas jornadas de "tener varios relatos sobre maternidad" y no sólo el "arquetipo social" de que la mujer "se realiza sólo a través de la maternidad" y responde a ideales como los de la "bondad, salud y perfección".

En este sentido, Gómez ha destacado el proyecto 'Casa Verde' de la Fundación Manantial que "hace posible la maternidad" para aquellas mujeres que tienen una enfermedad mental cuyo objetivo es acompañar a las madres y los hijos durante los primeros años de este proceso.

Por último, ha lamentado que en el 45% de las mujeres con enfermedad mental que quieren tener un hijo, "automáticamente la respuesta es quitarles la custodia", así como "no ofrecer ningún apoyo" ni "ninguna ayuda". "Esto es algo que no nos podemos permitir", ha sentenciado.