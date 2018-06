La pyme española avanza "vigorosa" en transformación digital, pero con "déficit" en capital humano, según RED.es

La pequeña y mediana empresa (pyme) española avanza "en general" a un ritmo "vigoroso" y "muy bien" en el proceso de transformación digital con respecto a otros países como Alemania, pero con un "déficit muy relevante" en capital humano, ha explicado este martes en Santander el director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), Jorge Pérez Martínez.

Así, el director de este Observatorio, dependiente de RED.es, ha asegurado en declaraciones a la prensa --en las que ha presentado los principales datos del Informe e-Pyme 2017 acerca de la digitalización en las pequeñas y medianas empresas-- que este avance "ratifica" los informes europeos que muestran que España es el séptimo país y ha avanzado dos puestos en su capacidad de transformación digital.

Pérez Martínez, que participa este martes en el 'Encuentro internacional sobre transformación digital (SESIAD. OCDE. RED.es) en la 'Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, también ha aclarado que existen "muchas diferencias" entre las pymes según los sectores de actividad a los que se dedican, por lo que ha afirmado que "no se puede hablar de forma genérica de un proceso de transformación digital de la pyme".

"Hay que hablar de un proceso de transformación digital del sector del comercio minorista, del sector de comunicaciones", ha añadido, para apostillar que "las diferencias y los ritmos son muy diferentes". De esta forma ha subrayado que "todos" los sectores están avanzando y que en la actualidad "ya no se puede hablar de economía, hay que hablar de economía digital".

En cuanto al déficit mencionado, Pérez Martínez ha explicado que en este informe se cuenta por primera vez con un indicador sintético que agrupa "muchas variables" con el objetivo de ver "las diferencias que existen en el proceso de transformación digital" en los distintos sectores económicos.

De esta forma, ha afirmado que este indicador "considera que para la transformación digital es necesario, además de utilizar las tecnologías, que los recursos humanos que las van a utilizar tengan unos niveles altos" de formación. "Y además, y eso sería ya redondearlo, que los equipos directivos de las empresas lo tengan en su estrategia y que gestionen el cambio tan importante que hay que hacer", ha dicho.

Según ha advertido, con este informe en el que se analizan diez sectores de actividad empresarial "sí que notamos que tenemos un problema con la incorporación de personal especializado en tecnologías TIC en sectores no TIC", hasta el punto de que, en su opinión, en este aspecto es donde hay que hacer "esfuerzos mayores" en política pública "para mantener este nivel bueno de transformación digital del conjunto de actividades".

A todo esto ha añadido una "asignatura pendiente" que no se recoge en el informe, y es "qué pasa con el sector productor de tecnologías, qué pasa con las plataformas, qué pasa con el emprendimiento", que es, ha apostillado, un "problema que tenemos en toda Europa de la misma manera". Al mismo tiempo, ha alertado de que la empresa que no se digitalice "simplemente va a desparecer, no hay otra alternativa" y ha augurado que "van a desaparecer muchas empresas, sobre todo microempresas y pymes".

LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES, LAS QUE MÁS AVANZAN

Por sectores, el que más avanza es el de la información y las telecomunicaciones, que encabeza el índice de digitalización de las empresas españolas con una puntuación de 52 sobre 100, destacando en todos los indicadores del informe, seguido de los sectores de hoteles y agencias de viajes, así como el de actividades profesionales, científicas y técnicas, ambas con una puntuación de 38,6, según una nota de prensa difundida por RED.es.

A este respecto, Pérez Martínez ha afirmado que "es lógico" que la información y las telecomunicaciones ocupen el primer puesto porque "son los que producen las tecnologías, son los que van más avanzados en el propio proceso de adaptación al nuevo entorno". En cuanto al segundo puesto de los sectores del turismo, lo ha calificado como "interesante" para un país como España.

"El turismo en España se está digitalizando muy deprisa", ha afirmado el director del ONTSI, quien ha explicado que este hecho se debe a dos motivos: el primero, a que el sector turístico "la parte del comercio electrónico es muy relevante" y porque "las plataformas han llegado y eso ha obligado a todo el sector a adaptarse muy rápidamente".

Es más, ha afirmado que España es "claramente" la primera en Europa en la transformación digital del sector turístico. En cuanto al resto de posiciones en este ranking de digitalización, el tercer lugar lo ocupa el sector de las actividades profesionales, científicas y técnicas, mientras que los sectores de las actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares, con 27 puntos sobre 100, y el sector de la construcción, con una puntuación de 26 sobre 100, ocupan los dos últimos puestos.

"GRANDES DIFERENCIAS" ENTRE PYME Y MICROPYME

La tercera idea que ha planteado Pérez Martínez son las "grandes diferencias" entre las pymes y las micropymes, que son "las mayoritarias". "La microempresa va muy retrasada en comparación con la pyme", ha apostillado el director del ONTSI, que ha comparado esta situación con otros países, un aspecto en el que ha señalado que se sigue avanzando "a un ritmo bastante razonable".

Por todo ello, opina que los datos de este informe e-Pyme 2017 desprenden que "una vez más se demuestra que España es bastante eficiente en la incorporación de tecnología", lo que no sucede "cuando hablamos de productores de tecnología".

Por este motivo, ha hecho hincapié en que "conviene distinguir entre lo que es el sector digital puro y y duro, el sector TIC, y lo que es la utilización de estas tecnologías y plataformas que van apareciendo por parte del resto de actividades económicas". En este sentido, Pérez Martínez ha apuntado que la gran empresa "no tiene ningún problema" y "la pequeña empresa lo hace incluso mejor que otros países europeos".