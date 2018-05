Una espátula antisalpicaduras, mejor proyecto emprendedor de un programa del CISE en la UC

El proyecto ha sido desarrollado por cuatro estudiantes de la UC pertenecientes a distintas carreras: Diandra Márquez (Administración y Dirección de Empresas); Néstor Ulises Mejía (Ingeniería Informática); Ervin Sebastián (Ingeniería Industrial), y Juan Ignacio Fernández (Ciencias Económicas), con el apoyo de su empresario mentor, Santiago Rodríguez de Amica.

Su proyecto incorpora a la espátula tradicional un sistema de silicona plegable que protege la mano y evita que los cocineros inexpertos sufran quemaduras con las salpicaduras de aceite.

El proyecto ganador es uno de los doce modelos de negocio desarrollados por los más de 50 estudiantes que, junto a sus empresarios-mentores, han desarrollado proyectos innovadores como unos snacks saludables y ecológicos, una plataforma de ayuda a la dependencia, un dispositivo para aplastar botellas y fomentar el reciclaje o una app de alquiler para reducir el consumismo, son solo algunas de las propuestas presentadas ayer en la Fundación Botín frente a empresarios y emprendedores de la región.

En esta VI edición han participado como mentores del programa e2 responsables de Telefónica, NetCan Technologies, Textil Santanderina, Aldro Energía, Maderas García Varona, Amica, Servifrío, Alufasa, Nexian, Alternative Ways, SportRooms y How are you? Laboratorio creativo y digital.

El programa e2 se estructura en cascada, fomentando el emprendimiento a través de la especialización de un grupo de estudiantes tutores en habilidades de liderazgo, gestión de equipos, modelos de negocio, creatividad, negociación y habilidades comunicativas, según ha explicado el CISE en un comunidado.

Tras esta formación inicial, los estudiantes-tutores trasladan estos conocimientos a sus equipos y, junto a los empresarios-mentores, desarrollan ideas de negocio y adquieren herramientas que mejoran su empleabilidad.

El CISE ha destacado los "buenos resultados" que, a su juicio, ha logrado el programa en sus seis ediciones, algo que ha hecho que la metodología diseñada por el Centro para la UC se ha exportado a la Universidad de Oviedo, que finalizará su segunda edición en junio.

También al Campus Hábitat 5U, formado por las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, que comenzarán su segunda edición en septiembre.