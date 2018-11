Ocho estudiantes de la UC construyen un prototipo de motocicleta de competición

Acompañados por sus tutores Pablo García Fernández y Miguel Iglesias Santamaría, así como por el director de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, Francisco Javier Azcondo, los integrantes del equipo MotoStudent Unican han explicado las características técnicas de la moto con la que participaron en este certamen celebrado en el circuito MotorLand Aragón -ubicado en la localidad turolense de Alcañiz- donde se dieron cita un total de 1.500 estudiantes, y 74 equipos de 17 países diferentes y en el que consiguieron el puesto 40 en la clasificación general.

Pablo García, tutor del proyecto, ha afirmado que este certamen es una buena forma de "compaginar tanto la competición como la educación académica universitaria" en una iniciativa en la que el director de la escuela, Francisco Javier Azcondo, ha destacado el mérito y el trabajo desarrollado por los estudiantes a la hora de "conseguir financiación a través de patrocinadores, talleres para elaborar el prototipo, o un piloto que les haga las pruebas".

De carácter bienal, esta competición organizada por TechnoPark MotorLand y la Fundación Moto Engineering Foundation reunió de nuevo a universidades de ingeniería de todo el mundo en la que los estudiantes han trabajado durante 18 meses para diseñar, fabricar y probar en carrera una motocicleta a partir de elementos comunes con especificaciones de Moto3, afrontando un desafío que ha puesto a prueba su capacidad para poner en práctica algunos de los conocimientos ingenieriles adquiridos durante su carrera, así como a aprender todo lo necesario para alcanzar el exigente objetivo de la competición.

Una de las bazas fundamentales de este encuentro es el fomento del emprendimiento, ya que obliga a los equipos a asumir el rol de una start-up decidida a elaborar un prototipo de moto de competición en base al cual desarrollar un proyecto industrial y empresarial dedicado a la comercialización de réplicas de la misma.

Además, la moto debía incorporar algún elemento innovador, lo que obligó a los componentes del equipo a forzar su capacidad en cuanto a la combinación de conocimientos e imaginación. De esta manera, la competición MotoStudent se dividió en la fase MS1, que consistió en la elaboración de un proyecto donde debía quedar plasmada la viabilidad técnica e industrial del diseño (innovaciones que presenta, prestaciones, procesos y costes de producción, materiales, etc.), así como la empresarial (financiación, costes, distribución, publicidad) y por otro, la MS2, la parte dinámica, en la que la moto construida debería enfrentarse a diferentes pruebas en circuito para evaluar y comparar su rendimiento.

Debido a problemas técnicos de última hora, el equipo de la UC, compuesto por los estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica Luis Abarca, Patricia Casanova, Antonio del Castillo, Juan Jesús Fernández, Francisco Martín, Juan de Dios Rico, Alejandro Rojo y Marcos Sánchez, y con la colaboración del cántabro Pablo López, piloto oficial del equipo y asesor principal, no pudo salir a pista a disputar los puntos otorgados en la parte dinámica, pero su moto sí compitió en la fase MS1 donde consiguieron el puesto 41 en Best Design (Mejor Diseño), 32 en Best Innovation (Mejor Innovación), y 37 en Best Industrial Project (Mejor Proyecto Industrial).

Asimismo, durante la fase inicial de desarrollo del proyecto, el equipo de futuros ingenieros ha conseguido financiación a través de distintos patrocinadores -Hidrodiselec S.A., Raveno, Javier López S.L., Suka Suances, Zona Paddock, BCM Consultures, IPS Norte, UNO Matrícula, Motos López, TOCA Performance, Talleres Domingo Pardo, Vitálitas, CAR CHEP Miengo, Manufacturas deportivas, Talleres Santiago Martín S.L., y Ascensores Amuesa-.