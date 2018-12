Unos 300 jóvenes sin formación y en paro de Cantabria se beneficiarán de un proyecto de empleabilidad

Mediante el proyecto 'From outdoors to the labour market', en el que participarán las regiones de Warmia-Masuria (Polonia), Cantabria (España) y la región de Munster (Irlanda), se busca la inserción laboral de entre 800 a 1.000 jóvenes de este colectivo a través de un 'sistema de enseñanza al aire libre' en entornos naturales.

Con esta iniciativa, financiada por el fondo noruego de subvenciones para el empleo juvenil (Norway Grants Fund for Youth Employment), el Gobierno de Cantabria busca dar "un paso más en su compromiso con el futuro de los jóvenes y en la apuesta por recuperar la huida de talento joven", según ha informado el Gobierno.

El desafío principal que abordará este proyecto es la falta de participación de los jóvenes sin empleo o formación en los cursos de capacitación orientados al mercado laboral, por lo que este sistema de aprendizaje, basado en el crecimiento social y personal en contacto con actividades al aire libre, busca "conectar con este tipo de población para proporcionarles una estimulación y un medio innovador para desarrollar su vida y habilidades profesionales, permitiéndoles así afrontar con talante activo su lucha por el empleo y su plena integración en la sociedad de la que forman parte".

Todo ello con el objetivo de que "no se conviertan en la generación perdida, ni la olvidada, sino que tengan un papel relevante en el gran cambio social, económico y tecnológico que les sitúe en la vanguardia del mismo".

Así lo ha expresado el consejero de Educación, Cultura y Deporte durante la presentación a los socios participantes, celebrada esta mañana en el Palacio de La Magdalena, y en la que también ha intervenido la directora de Economía y Asuntos Europeos, María Sánchez y el embajador de Noruega en España, Helge Skaara.

El proyecto cuenta con un importe aproximado de 400.000 euros, de los que Cantabria aporta alrededor del 15%.

Los socios involucrados en esta iniciativa son el Center for Innovative Education. CIE (Polonia), Elk Association of Active STOPA (Polonia,), Limerick Institute of Technology (Irlanda), ULS Universal Learning Systems (Irlanda) Outdoor & Environmental Education Moray House School of Education University of Edinburgh (Reino Unido), The Venture Trust (Reino Unido) y la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.

"Los jóvenes requieren de la toma de conciencia y de poner en valor sus talentos individuales y habilidades y los sistemas de educación formales deben acompañarlos con acciones vivenciales y llenas de experiencias, por ello, estos jóvenes necesitan un programa adaptado que mantenga su interés y compromiso, a la vez que también les permita desarrollar habilidades de vida que les faciliten el acceso al mundo laboral", ha asegurado Fernández Mañanes.

SISTEMA DE ENSEÑANZA AL AIRE LIBRE

El proyecto, en el que Escocia ocupa una posición de liderazgo, fomentará a través del 'sistema de enseñanza al aire libre', que éstos jóvenes vuelven a ser partícipes de la sociedad en la que viven. Así los participantes reconocerán sus fuerzas y talentos, reforzarán sus aptitudes interpersonales, reconstruirán el amor propio y la autoconciencia y fortificarán actitudes para la búsqueda activa de empleo, en definitiva, para acceder a un empleo encontrando un hueco en la sociedad.

Este programa es una experiencia piloto que supondrá el intercambio de experiencias entre todos los socios participantes y los jóvenes beneficiarios y permitirá el desarrollo de un marco de actuación y un modelo a seguir, que podrá ser replicado por otros agentes o administraciones públicas en España y otras partes de Europa.

Cuenta con dos fases, la primera hasta principios de 2019, en la que los formadores de cada región serán instruidos por el socio británico y la Universidad de Edimburgo para ofrecer cursos de aprendizaje al aire libre a estos jóvenes y adaptarlos a circunstancias regionales y factores específicos.

En la segunda fase, el sistema de 'aprendizaje al aire libre' será puesto en práctica en Cantabria y en las otras dos regiones participantes para ayudar a otros jóvenes con menos oportunidades a prepararse para la búsqueda de empleo.

A juicio de la directora de Economía y Asuntos Europeos, María Sánchez, el desempleo juvenil entre menores de 30 años que carecen de formación constituye un problema que va más allá del ámbito educativo y que se traslada a los "ámbitos social y laboral, con severas consecuencias a medio y largo plazo".

Por ello, ha defendido las políticas activas de empleo, complementadas con acciones innovadoras, como una apuesta decidida del Ejecutivo cántabro que permitan abordar el problema desde una perspectiva más integral.

Según Sánchezm el alcance de los jóvenes sin empleo, educación o capacitación, en el segmento de edad entre 18 y 24 años en Cantabria en 2017, alcanzó el 12,1%. El alcance de este problema es ligeramente superior entre los hombres, un 13% frente el 11,1% de las mujeres. En su opinión, a pesar de lo alarmante de las cifras, Cantabria tiene un porcentaje de jóvenes sin empleo, educación o capacitación inferior a la media de España, que se sitúa en el 17,1%, el tercero más bajo del contexto autonómico, y 2,2 puntos inferior a la media de la UE.

La directora de Economía ha subrayado que desde el Gobierno de Cantabria se sigue apostando por fomentar el empleo entre los jóvenes, y así ha destacado que en 2019 las Escuelas Taller ofertarán 345 nuevas plazas para jóvenes en desempleo en entidades locales, así como 60 en organizaciones sin ánimo de lucro.

Además, y en lo relativo a la intermediación y orientación profesional ha asegurado que se mantienen las dotaciones para la mejora de empleabilidad destinada a garantizar la cobertura del servicio de orientación profesional con 2,3 millones de euros, así como las lanzaderas de empleo y el emprendimiento solidario con 580.000 euros.

Ha finalizado señalando que la meta del Gobierno de Cantabria es "trabajar por y para los jóvenes", coincidente con el pilar sobre el que se sustenta el compromiso de la ONU en su Estrategia de la Juventud 2030, que persigue que en ese año todos los jóvenes se encuentren estudiando, trabajando o formándose de alguna manera para conseguir un empleo digno.