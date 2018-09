Unas cien furgonetas se darán cita en la VI Edición de FurgoBesaya

Furgonetas de Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, Asturias o Madrid, un total de 100 vehículos y unas 250 personas, se reunirán el próximo fin de semana, de viernes a domingo, en la VI Quedada FurgoBesaya, que este año, al igual que el año anterior, por problemas climatológicos, se realizará en el MNG.

El concejal de Deportes, Jesús Sánchez, ha remarcado la importancia de este evento que congrega en la ciudad a cientos de personas de fuera. ‘Para el Ayuntamiento es un placer poder colaborar en este tipo de iniciativas, que son dinamizadoras de la ciudad, atractivas para un importante número de público, máxime si atraen a decenas de visitantes como en este caso’, ha señalado Sánchez.

Ramiro Pérez, de la organización, ha pasado a detallar el compendio de actividades previstas de un programa que comienza este viernes 7 de septiembre, por la tarde y finaliza el domingo 9 de septiembre. Como otros años se sigue realizando la actividad ‘furgos abiertas’, para mostrarle al público ‘nuestra manera de viajar’, con fregaderos neveras, ha explicado Juan Antonio Gutiérrez, de la organización.



Por su parte, Ramiro Pérez ha desgranado las actividades que contiene este programa, que comienza el viernes con la recepción de los participantes, ‘cena de traje y bingo’ y reparto de dulce típico de Cantabria. El sábado se retoman las actividades desde primera hora de la mañana, con una Gymkana para mayores y pequeños, desde las once y media, y por la tarde se realizará la actividad furgos abiertas, mercadillo de segunda mano, taller de manualidades para peques, taller de botiquín para furgos, degustación de cerveza ‘portus blendium’ o una barbacoa grande para todos los asistentes. El domingo se hará una marcha por la senda ciclable hasta Suances, ‘ya que tratamos de hacer una actividad física dentro de esta quedada’, han señalado los organizadores.



Por último, Toño Gómez, de la organización, ha vuelto a pedir al Ayuntamiento que se habilite un área para autocaravanas, caravanas etc. ‘como tienen otros Ayuntamientos de Cantabria’ asegura, reconociendo que ‘puede que no sea una prioridad para la ciudad en estos momentos’, pero asegurando que esto atraería a mucha gente de fuera a la ciudad.