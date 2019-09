Un grupo multidisciplinar explorará en dos semanas a los niños afectados por el error del crecepelo

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha creado un equipo multidisciplinar de pediatras para hacer un seguimiento exhaustivo a los niños afectados por hipertricosis -exceso de vello- por el caso del minoxidil (crecepelo) envasado por error como omeprazol, que hasta la fecha superan la decena, y seguir "puntual y pormenorizadamente" la evolución de los posibles efectos que, como consecuencia de esta ingesta, pudieran originarse en el futuro.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, tras la reunión que ha mantenido con familiares de seis niños afectados de Los Corrales, San Felices y Colindres, a los que ha trasladado que la exploración de los niños se realizará "en dos semanas".

Revilla ha explicado que para abordar este problema, "se han alterado todos los protocolos de espera para dar prioridad a estos niños" y hacer un seguimiento pormenorizado de los casos detectados, que, según le transmiten los especialistas, "irán remitiendo" en el tiempo, si bien no se descarta que pueda aparecer algún caso más.

Por otro lado, ha anunciado que instará al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que trabaja "de manera acelerada" en el asunto, a presentar una denuncia contra el laboratorio "desaprensivo" que ocasionó el problema, una empresa malagueña que, en palabras de Revilla, ha cometido una "negligencia tremenda" que "debe tener consecuencias".

"Estas cosas no pueden ocurrir en un país desarrollado. No podemos estar expuestos a que eso ocurra, tiene que haber unos controles en sanidad tremendos, es un tema muy serio", ha dicho, al tiempo que ha disculpado a las farmacias que han dispensado el producto, que "no son los culpables del contenido equivocado".

Además, Revilla ha dicho que instará al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, a denunciar al laboratorio malagueño que cometió el error en el envasado, por tratarse de una "negligencia tremenda" que en su opinión "debe tener consecuencias" porque "es un tema muy serio".

El presidente ha compartido la preocupación "lógica" de las familias y ha confiando en que este incidente no suponga mayores consecuencias para sus hijos, más allá de un episodio temporal de crecimiento del pelo. No obstante, ha precisado que algunos niños presentan otros síntomas como conjuntivitis o erupción cutánea, que por el momento se desconoce si guardan relación con el caso.

Finalmente, ha apuntado que Cantabria, al margen del análisis que se está haciendo de cada caso en concreto, está a la espera de que el Ministerio de Sanidad anuncie un "protocolo nacional para que sea homologable el seguimiento y el tratamiento de todos los casos que

aparecen en España".

Con la representación de las familias afectadas han estado el alcalde de San Felices, José Antonio González Linares, y los concejales de Los Corrales de Buelna José Manuel Martínez y María Angeles Lombilla.

"Desprotegidas y desconfiadas"

En declaraciones a los medios, Martínez, que además de concejal es médico de primaria, ha explicado que los padres están "preocupados" porque los niños "todavía tienen síntomas" y que las familias se han sentido "desprotegidas y desconfiadas" porque hasta ahora "han ido rebotando" de un lugar a otro y las respuestas que les daban "no eran las adecuadas".

Por el momento, se tiene constancia de una decena de casos pero "se espera que haya más". Martínez ha añadido que el seguimiento de los niños afectados por especialistas es fundamental para vigilar si los síntomas son pasajeros y desaparecen, o si por el contrario, puede aparecer algún problema a largo plazo.