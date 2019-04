Los partidos cambian el 'chip' y enfilan la campaña de las autonómicas y municipales

Con la resaca de la 'fiesta de la democracia' de este pasado domingo todavía por digerir, los partidos políticos comienzan a trabajar a destajo para ultimar la campaña de las autonómicas, municipales y europeas que arrancará este próximo viernes 10 de mayo. El maratón electoral no da tregua y los dirigentes de las distintas formaciones apenas han tenido 24 horas para coger aliento y cambiar el chip. Este mismo martes ya ha habido varios actos de precampaña.

A las 11.00 horas, el secretario general del PSC-PSOE y candidato a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, comparecía ante los medios de comunicación para valorar el resultado del 28A, en el que los cántabros han llevado a su partido a la primera posición con más de 90.000 votos, algo que no sucedía desde 1993. Acompañado por los diputados electos, el sindicalista Luis Santos Clemente y la exalcaldesa de Camargo, María Jesús Calva, así como por los también senadores electos, Isabel Fernández, Gustavo García y Rocío Rábago, el líder socialista se mostraba visiblemente satisfecho y agradecía el apoyo recibido, pero sobre todo hacía un llamamiento para mantener la movilización del "voto progresista" de cara al 26 de mayo.

Zuloaga ha recordado las 40.000 papeletas obtenidas por VOX y ha asegurado que la extrema derecha tendrá representación en el próximo Parlamento de Cantabria. Según ha advertido, existe "un riesgo evidente de que las derechas sumen" en nuestra comunidad y de que el "PP pueda blanquear sus pésimos resultados y recetas políticas" pactando con Vox en Cantabria. "La única forma de evitar su acceso al Gobierno es mantener la máxima movilización del voto progresista en Cantabria", ha subrayado el secretario general del PSOE cántabro, que en su intervención ha hecho guiños a colectivos como el LGTBI, los ecologistas o los pensionistas.

El dirigente socialista también ha aprovechado para hurgar en la herida de los populares, que en Cantabria han perdido casi la mitad de sus votos con respecto a los comicios de 2016. "Sus crisis internas han acabado absolutamente con su credibilidad y los escándalos que aún surgen de su gestión en el Gobierno de España son un varapalo más a su ausencia de regeneración y la debilidad de sus argumentos luchando por ocupar el espacio de la extrema derecha", ha dicho.

Más conciliador ha sido con el PRC, a quien ya había felicitado públicamente por haber logrado el primer diputado de su historia, escaño que ocupará José María Mazón. Frente a las críticas que había lanzado durante la campaña contra "las cuatro derechas", Zuloaga se ha mostrado conciliador y ha mostrado su disposición para que el PSOE cántabro actúe como "herramienta" para mediar para que el ex consejero de Obras Públicas apoye a Pedro Sánchez en el Congreso. "Es evidente que la relación con nuestro socio de Gobierno es buena, nos permite gobernar Cantabria desarrollando buenas políticas para los ciudadanos de Cantabria y hay un espacio de diálogo abierto", ha afirmado a preguntas de los periodistas.

Zuloaga llama a mantener la movilización del "voto progresista" ante el "riesgo" de un pacto PP-Vox en Cantabria

"¿Dónde está Mazón?"

El otro partido que está de celebración tras el resultado del 28 de abril es el PRC. Buen ambiente y sentido del humor han imperado en la terraza del Museo Marítimo, el lugar escogido por los regionalistas para hacerse este martes la foto de familia de la candidatura autonómica. Poco ha importado que alguno de los elegibles se haya retrasado hasta casi media hora. "Ahora entenderás porqué no te hemos llevado a Madrid, Julián", bromeaba el líder Miguel Ángel Revilla por la imputualidad del alcalde de Soba, quien ha sido recibido entre aplausos por sus compañeros cuando el reloj se aproximaba a las 12.30 horas.

"¿Dónde está Mazón?", decía con sorna otro de los dirigentes para amenizar la espera en alusión al que 'hombre del momento'. "¡Ya ha cogido vacaciones!", ¡"está buscando piso en Madrid!", respondían con guasa.

Hecha la foto, Revilla hablaba con los periodistas y decía que su partido es el "favorito" para la "segunda batalla". "Yo creo que vamos a ganar holgadamente", vaticinaba el secretario general del PRC, que cree que "ahora el terreno es más favorable" porque antes "Mazón tenía que lidiar con Sánchez, Casado, Rivera...". "Prácticamente tenemos hecha ya la campaña", ha espetado.

Comenzaba su intervención lanzando un dardo a Sánchez, al que ha recriminado que no le haya felicitado -cosa que él sí ha hecho- después de haber conseguido el "mayor logro de la historia" del PRC.

Sobre posibles pactos, Revilla ha opinado que el presidente en funciones va a estar "calladito" hasta el día después de las elecciones autonómicas y municipales para no "meter la pata" y ha añadido que entiende que Sánchez no quiera pactar con quien le ha estado insultado durante la campaña. "Yo no soy de la convicción esa que se puede decir en una campaña de todo y luego como si no ha pasado nada, quedar a tomar un café, pactar un Gobierno, no, no, no. Los insultos cuando se hacen, tienen sus efectos y supongo que en el electorado del PSOE habrá mucho cabreo con las cosas que se han dicho", ha dicho Revilla, que en esta línea ha defendido al dirigente socialista, que "no es ningún vende-patrias" ni se ha demostrado que sea "corrupto" o un "felón".

Pacto a la andaluza

Otro que ha tenido acto de precampaña ha sido Félix Álvarez. El candidato de Ciudadanos ha participado en el 'Foro Ser Cantabria', donde ha adelantado que no cerrará la puerta "a ningún partido" para pactar en la comunidad porque él no es partidario de aplicar cordones sanitarios a "absolutamente a nadie", tampoco a VOX. En este sentido, el candidato de Ciudadanos no descarta reeditar un 'pacto a la andaluza'. No obstante, ha asegurado que "no le gustan absolutamente nada" los postulados de VOX y ha asegurado que Cs está "en las antípodas" ideológicas del partido de Santiago Abascal.

Al margen de estas cuestiones y, preguntado sobre sus propuestas para Cantabria, Álvarez En materia fiscal, se ha mostrado partidario de bajar los impuestos y ha señalado que "le gustaría" bajar el IRPF en Cantabria a las clases trabajadoras y medias y suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Sin embargo, ha explicado que, antes de abordar esta bajada de impuestos en la comunidad, hay que conocer antes la situación económica de Cantabria.