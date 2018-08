El pleno aprueba inicialmente los presupuestos de 2018, de 51,6 millones

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado de forma inicial este jueves, en sesión ordinaria, los presupuestos municipales de 2018, dotados con 51,6 millones de euros, gracias al acuerdo firmado entre el equipo de Gobierno PSOE-PRC -en minoría en la Corporación- y Torrelavega Sí, el partido que lidera la exalcaldesa socialista, Blanca Rosa Gómez Morante. Tanto el PP como ACPT y Torrelavega Puede han votado en contra.

El presupuesto, que crece un 5,1 por ciento con respecto al de 2017, destina 4,2 millones de euros a inversiones y permitirá reducir los impuestos a los torrelaveguenses en unos ocho euros al año por persona, según ha indicado el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega.

El acuerdo entre los tres partidos que ha permitido la aprobación inicial de los presupuestos -con 12 votos a favor y 10 en contra- recoge un total de 18 compromisos, de los que nueve son estratégicos y nueve económicos, que incluyen actuaciones como la remodelación de la carretera de La Montaña, el Paseo del Niño y la Calle Ancha, cuyas partidas tendrán un valor de 1,4 millones de euros.

Además, estas tres obras estarán cofinanciadas por el Gobierno de Cantabria, que aportará 800.000 euros, mientras que Torrelavega pagará el 30 por ciento de las actuaciones.

En este sentido, Noriega ha señalado que "decir que no a estos presupuestos es decir que no a estas obras" y a otras recogidas en el documento, como el saneamiento de los barrios El Hoyo y Villafranca o las actuaciones en la Plaza Covadonga y el parque Lasaga Larreta, así como al dinero del Gobierno regional. Además, el concejal regionalista ha asegurado que el presupuesto recoge partidas propuestas por todos los grupos.

Por su parte, el portavoz de Torrelavega Sí, Arturo Roíz, ha hecho hincapié en que la parte del acuerdo en la que "más se han volcado" ha sido la estratégica, con el objetivo de incluir acciones enfocadas a conseguir un "futuro comarcal para la cuidad", y que han intentado buscar "no solo financiación municipal, sino también autonómica".

Concretamente, este apartado contempla medidas como obtener acuerdos con el Gobierno regional para la rehabilitación del Palacio Municipal, así como para agilizar la puesta en marcha del Centro de las Artes y la Cultura en el recinto de la Lechera y para albergar las Direcciones Generales de Medio Natural y Medio Ambiente.

Por otra parte, el apartado de compromisos económicos incluye partidas para el apuntalamiento del Palacio Municipal (350.000 euros) y para la modificación del proyecto constructivo (120.000 euros), para los trabajos en la toma de captación de agua de Somahoz (150.000) o la climatización de la escuela de adultos (100.000).

También recoge otras para poner en marcha el programa de dinamización de las PYMES 'Torrelavega Centro Abierto' (100.000 euros), la adecuación de microespacios urbanos (100.000 euros), la adquisición y conservación de patrimonio artístico, histórico y cultural (100.000), la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) (50.000) y el mantenimiento y mejoras en el cementerio de Geloria (30.000 euros).

Sin embargo, la portavoz del PP, Natividad Fernández, ha dicho al equipo de Gobierno que "no son fiables" y han conseguido "vender la moto" a Torrelavega Sí con obras que "ya tenían aprobadas" en el modificado presupuestario que se aprobó en mayo "gracias al PP".

Concretamente, ha asegurado que algunas partidas como la del apuntalamiento del Palacio Municipal, la de la climatización de la escuela de adultos y la remodelación de espacios urbanos ya se habían aprobado. En este sentido, ha dicho que el PP apoyó el modificado porque había ocho millones de euros que sobraron de 2017 que si no "no se iban a poder usar", y sin embargo, "ese dinero no se acaba de utilizar".

Además, en cuanto a las obras cofinanciadas, la 'popular' ha asegurado que el Gobierno de Cantabria "tampoco es fiable" porque algunas de las demandas recogidas en los presupuestos como la remodelación del matadero comarcal o la escuela de emprendimiento se han venido haciendo durante "tres años" y ahora "pretenden que se haga en un año", por lo que ha acusado al equipo de Gobierno de haber firmado "un acuerdo político de humo".

Por su parte, el concejal de Torrelavega Puede, David Barredo, ha reconocido que el presupuesto "mejora" con respecto a años anteriores y recoge algunas de sus propuestas, pero lo ha rechazado, entre otros motivos, porque contiene "ausencias importantes" como medidas de creación de empleo, destina una cantidad "absurda" a proyectos "ornamentales", no contemplan su propuesta relativa a la captura de palomas y apuesta por su caza y "no tienen una estrategia para la ciudad".

Por su parte, el portavoz de ACPT, Iván Martínez, ha argumentado que son "los mismos presupuestos" que los de 2017, lo que, según ha señalado, es "normal porque no los ejecutaron". Además, ha lamentado que "solo va a haber tres meses y medio para poder ejecutarlos", lo que a su juicio es "imposible".

Martínez ha añadido también que disminuye el dinero que se destinará a la cooperación, de 130.000 a 124.000, y que no se ha cumplido el compromiso de cumplir un centro cívico al año, de modo que el de Sierrapando recogido en los presupuestos de 2018 "corresponde al año anterior.

El portavoz de ACPT ha dicho que "en vez de unos presupuestos parece que se ha firmado otro tipo de acuerdo" porque ha intervenido el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga. El portavoz del PSOE, José Luis Urraca, ha señalado que Zuloaga "ha contribuido" a que se haya alcanzado el acuerdo de presupuestos.

Urraca ha destacado que "se ha antepuesto el interés común al partidista", y ha reiterado que se trata de un presupuesto "social, realista e inversor" que incluye 200.000 euros para el Fondo de Suministros Básicos, a los que se suman los 300.000 del Gobierno regional, con lo que se va a "llegar a más gente".