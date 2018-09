El presupuesto de Cantabria de 2019 será "algo superior" al de este año

El Gobierno de Cantabria presentará el próximo 5 de octubre a los agentes sociales, en el marco de la comisión permanente de diálogo social, las "líneas generales" del presupuesto de 2019, que será "algo superior" al del año en curso (2.729 millones de euros).

Así lo ha señalado hoy, a preguntas de la prensa, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, quien ha señalado que todavía no tienen el documento elaborado ni disponen de la "cifra exacta", ya que la confección del presupuesto está sujeta este año a varios "condicionantes".

El consejero ha explicado que los órganos gestores -las consejerías y empresas públicas-, están en fase de "finalizar la definición de sus propuestas". En todo caso, ha precisado que "una parte importante" del presupuesto dependerá del capítulo de vencimiento de deuda, que se está estudiando.

Ha reiterado que no se van a subir impuestos, y ha recalcado que el gasto productivo (el no financiero), no puede crecer por encima del 2,7% que marca la regla de gasto para 2019.

OBJETIVO DE DÉFICIT

Ha recordado también que el objetivo de déficit aprobado por el anterior Gobierno para 2019 es del 0,1%, y ha defendido que si se relajara al 0,3% como propuso sin éxito el Gobierno de Pedro Sánchez, Cantabria podría disponer de 26 millones adicionales.

En esta línea, el consejero socialista ha reiterado sus críticas al PP y Ciudadanos por "bloquear" la aprobación de la nueva senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez con una actitud que ha tachado de "obstruccionista".

"Deberán explicar a los ciudadanos por qué ese bloqueo a algo que es beneficioso para los intereses generales; no quieren que haya más recursos para las comunidades autónomas", ha dicho.

Sobre los impuestos, ha señalado que no tendría sentido plantear modificaciones de tributos que "posiblemente" vayan a ser objeto de reforma fruto de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.

Según Sota, otro "condicionante" en la confección del presupuesto es que se está "a la espera" de que el Ministerio de Economía y Hacienda "nos comunique la solución" para devolver a las comunidades autónomas el ingreso del IVA correspondiente a un mes de 2017 que "el ministro Montoro sustrajo" a las autonomías, que suma del orden de 1.500 millones de euros y en el caso de Cantabria supone, según ha dicho, entre 35 y 40 millones de euros.

Al respecto, el Gobierno central ha anunciado hace unas semanas que piensa incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 un préstamo sin intereses a las comunidades autónomas para compensarles el desfase en el cobro de la recaudación del IVA provocado por la reforma del sistema de liquidación realizada en 2017.