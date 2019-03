La nieve "borró" el camino de los senderistas gallegos rescatados, que fueron localizados por los ladridos del perro

Desde que las condiciones meteorológicas, marcadas también porque "se cerró la niebla", les impidieron avanzar sobre las ocho de la tarde --cuando aún les quedaba "un buen trozo" de camino, en la Jaya Cruzá, en el entorno de Palombera-- hasta la llegada de los servicios de emergencia pasaron cerca de cinco horas esperando.

"Cantamos, bailamos e hicimos gimnasia", ha explicado hoy Gerardo Fernández, guía de este grupo de Vigo que se dedica a la educación ambiental y que congregó en esta actividad a personas de entre 24 y 72 años, de las que una de ellas -la más mayor- tuvo que ser evacuada en camilla porque "no le respondían las piernas" y hospitalizada por agotamiento, pero no por hipotermia, que no sufrió nadie al llevar todos ropa de abrigo y de repuesto.

"Salimos con buena climatología, aunque nevaba un poquito", ha relatado este hombre a los medios de comunicación, a los que ha explicado que como no lograban encontrar el trazado para continuar el trayecto, circular y de más de 18 kilómetros en total, y teniendo en cuenta que "la gente estaba muy cansada", optaron por detenerse y alertar, que es "lo ideal" en circunstancias así.

"No se veía el camino. Teníamos que parar. Es la primera norma de montaña. Paras, esperas y llamas", ha comentado una de las mujeres rescatadas, que ha admitido que se les hizo "largo" estar cinco horas de pie en el sitio, sobre todo porque hacía "mucho frío" --llegaron a estar a -8 grados, aunque la sensación térmica era de -12 ºC, y había mucha humedad--.

Pero "nos lo tomamos bastante bien", ha remachado otra senderista, que ha coincidido con la anterior en que lo vivido ha sido "un susto" y "una experiencia más", por lo que han afirmado que volverán de excursión.

El responsable del grupo ha asegurado que no pasaron "miedo, en absoluto", y los integrantes del mismo han destacado lo acertado de la decisión que tomaron: "cuando desparece el camino y cuando baja la nieve en la montaña, hay que quedarse" en el sitio, en este caso bajo el pico La Concilla, a unos 1.700 metros de altitud, debajo de un nevero desde el que "se veía barrer la nieve con el viento".

Así, el guía ha apuntado que intentaron animarse unos a otros, "cantando y bailando", pues "una se sabía todo el repertorio (de canciones) de los 80". En este sentido, ha detallado que la gente mayor "guardó mucho más la calma" y quien más se "asustó" fue precisamente la chica más joven, que es diabética y estaba preocupada por tomar su medicación.

De la ruta, ha indicado que era "sencilla" en el tramo recorrido, y que es "difícil" a partir del sitio donde se quedaron y hasta el final, pues se avanza por un "pedregral" y, además, "faltaba señalética".

"A RESCATADOR POR PERSONA"

Sobre los servicios de emergencia, Fernández ha considerado que "tardaron" en llegar y que a pesar de que llevaban GPS les localizaron por el perro, que les "alertó dónde estábamos con ladridos".

Pero ha reconocido al respecto que los efectivos "pasaron lo suyo" para acceder al lugar, ya que por ejemplo "tuvieron que cortar tres hayas" que había sobre el camino, y les bajaron casi a "rescatador por persona".

Tanto él como los integrantes del grupo han aprovechado para agradecer el "increíble" trabajo de los rescatadores, que "se portaron de maravilla" y les trataron "genial".

Al margen de la mujer evacuada al Hospital de Sierrallana, el resto del grupo fue trasladado de vuelta al hotel en el que se hospedaban en torno a las cinco de la madrugada.