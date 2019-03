Los sindicatos reciben la propuesta de calendario escolar y rechazan la jornada reducida de 4 horas

La Consejería de Educación ha enviado hoy a los sindicatos de la Junta de Personal Docente no universitario la primera propuesta de calendario escolar para el próximo curso 2019-2020, que contempla 175 días lectivos y jornadas reducidas de cuatro horas en junio y septiembre, cuestión esta última que rechazan los sindicatos, que unánimemente reclaman tres horas y media de clase.

La propuesta se analizará mañana martes entre sindicatos y Consejería en el marco de la Mesa Técnica de Educación, preparatoria de la sectorial.

El calendario recoge un total de 175 horas lectivas, como pedían los sindicatos, y contempla jornada reducida en septiembre de 2019 y junio de 2020 pero de cuatro horas en Educación Infantil, Primaria y Especial.

Un aspecto que han rechazado, en una primera valoración a Europa Press, los sindicatos de la Junta de Personal Docente: STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF.

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha manifestado que, en principio, la propuesta le da "más tranquilidad", si bien ha apelado a la "precaución" por el "precedente del año pasado", cuando la Consejería de Educación presentó una propuesta de calendario "mejor que ésta", que se aprobó en la sectorial del 16 de mayo, pero que nunca se llevó a cabo.

Por eso ha llamado a la "prudencia", aunque está de acuerdo con las 175 horas lectivas y con que se mantenga el curso dividido en bimestres a través de descansos.

Sin embargo, STEC pide volver al acuerdo del año pasado en cuanto a la reducción de jornada, que debería ser, en su opinión, de 3,5 horas, "como se recogía en el acuedo de mayo pasado", y no de cuatro horas, ha precisado el representante de este sindicato, José Ramón Merino.

En el mismo sentido, ANPE ha expresado su "rechazo frontal" a esta jornada reducida de cuatro horas en junio y septiembre y ha exigido "retomar" la jornada reducida de 3,5 horas en esos meses.

El sindicato TU ha considerado que la primera aproximación al calendario es "buena porque llega a los mínimos", si bien espera "que se pueda mejorar" en cuestión de la reducción horaria de principio y final de curso.

En este sentido, la responsable del sector docente de TU, Marta Trujillano, ha confiado en que la propuesta se pueda modificar y volver a "como estuvo hasta que llegaron los recortes", es decir, con una jornada reducida de 3,5 horas. "Espero que podamos llegar a una solución que contente a la mayoría", ha confiado.

Por su parte, la responsable regional de Enseñanza Pública de UGT, Laura Guate, ha valorado los 175 días lectivos y que se respete el calendario pedagógico bimestral actual, "aunque habrá que hablarlo en la mesa", aunque ha mostrado su desacuerdo con la jornada de 4 horas en junio y septiembre, que el sindicato defenderá sea de 3,5 horas.

Mientras, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, ha indicado que, en principio, este sindicato no tiene una "posición clara" respecto a la propuesta de calendario y ha instado a esperar a la negociación para ver "en qué queda la propuesta".

Ha pedido que se cumpla el acuerdo de la sectorial del pasado 16 de mayo, incluida la jornada reducida de 3,5 horas una vez derogado el "escollo" que suponía el real decreto de 2012. Y ha manifestado que a CCOO "no le gusta" que no sea no lectivo el 31 de enero, Día del Maestro.

Por su parte, CSIF ha "rechazado rotundamente" esta primera propuesta de la Consejería de Educación porque la jornada reducida propuesta para los meses de septiembre y junio es de cuatro horas y este sindicato sigue reclamando las 3,5 horas; y porque los escenarios planteados para la negociación, hasta la actualidad, "no eran los adecuados ni eran legales".

Por tanto, el calendario laboral se comenzará a negociar bajo las condiciones legalmente exigidas desde mañana día 19", ha subrayado CSIF.

Todos los sindicatos han realizado esta primera valoración a penas una hora después de recibir el borrador de la Consejería, que les ha convocado mañana a la reunión técnica para abordar el calendario.