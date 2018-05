"El trabajo en Bezana es un buen reflejo de mi capacidad de gobierno y diálogo para afrontar el futuro de Cantabria"

Pablo Zuloaga (Santa Cruz de Bezana, 1981) confía en reafirmar este domingo su liderazgo dentro del PSC-PSOE convirtiéndose en el primer candidato oficial a la Presidencia de Cantabria. Su victoria hace un año en las primarias a la Secretaría General del partido le convierten en claro favorito, pese a lo cual no ha dejado de recorrer las agrupaciones locales para pedir el voto en este proceso interno en el que se enfrenta al diputado nacional Ricardo Cortés.

A primera hora de la tarde, recibe a eldiario.es en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana repasando algunos expedientes municipales. Su tarjeta de presentación para optar a encabezar la lista del PSOE en las próximas elecciones autonómicas es, precisamente, el trabajo realizado al frente de este Consistorio. "Es un buen reflejo de mi capacidad de gestión y de diálogo para afrontar el futuro de Cantabria", dice en una entrevista en la que aprovecha también para respaldar al consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, por la polémica en torno al calendario escolar.

Después de haber sido secretario general, ¿la candidatura para ser cabeza de lista era el paso lógico?

Era el paso lógico después de haber cumplido mucho de lo que anuncié cuando me presenté para ser secretario general. Hoy no estaría aquí si no hubiera visto satisfechas muchas de las pretensiones que me marcaba al principio de asumir el cargo. He recorrido Cantabria hasta en cinco ocasiones, hablando con los compañeros y compañeras de las distintas agrupaciones y, sobre todo, poniendo el partido a disposición de los ciudadanos. He aprovechado todas esas rondas para testear cuál era la situación real del partido en los diferentes rincones de Cantabria y he podido comprobar cómo después de cambiar la manera de trabajar del PSOE hemos conseguido recuperar parte de nuestra voz y parte de nuestro músculo. En las anteriores primarias donde fui elegido secretario general podíamos votar apenas 2.700 militantes, en las elecciones que tenemos este domingo podremos votar 3.100 militantes. Sin duda este es buen dato para afrontar el futuro.

Cuando recorre las agrupaciones, ¿qué preocupaciones le trasladan los compañeros?

A los militantes les duele el PSOE y me hablan de los problemas orgánicos que tenemos. El 1 de octubre fue un golpe que a todos nos dolió muchísimos. Yo como alcalde recibía a vecinos anónimos que se acercaban al Ayuntamiento a decirme que no les volviera a pedir el voto para el PSOE después de haber traicionado su ideología y haber favorecido un Gobierno con Mariano Rajoy a la cabeza. De aquel 1 de octubre surgió una movilización importante dentro del Partido Socialista para recuperar su coherencia. Yo, junto con otros compañeros y compañeras, lideramos un movimiento que nos llevó a dar la vuelta a esa situación. Muchos todavía recuerdan aquella etapa, solo que de aquel movimiento de dolor y hartazgo, hoy hay un sentimiento de coherencia y de ilusión que nos ayuda a afrontar el próximo año electoral.

En unas semanas se cumplirá un año desde que es secretario general. ¿Qué balance hace? Mencionaba antes un cambio en la forma de trabajar. ¿Puede ser más concreto?

Ha habido dos líneas de trabajo. En lo interno hacer lo que dijimos que íbamos a hacer: poner a la militancia en el centro de la actividad del partido y no dejar ningún esfuerzo por informar y formar a nuestros militantes, por acompañar a aquellos compañeros que representan al PSOE en la oposición y por toda Cantabria.

A partir de ahí ha habido un trabajo hacia afuera para hacer ver que el PSOE cambiaba su manera de relacionarse. Si yo estoy aquí es porque el PSOE necesita remontar sus resultados. A nadie se le escapa que hoy somos un partido que representa al 14% de la ciudadanía de Cantabria y que hemos pasado de representar a una mayoría progresista con 14 diputados a tan solo 5 de 35 que somos ahora. Es importante el reto que tenemos y sin duda que una de las vías que tenemos para intentar conseguir remontar nuestros resultados es volver a ilusionar a aquellos que en su día nos votaban y que han dejado de hacerlo. Es importante estar en la calle, que el PSOE se movilice con aquellos colectivos que tienen problemas o que alzan la voz contra alguna injusticia, y por eso se me puede ver a mí y a los hombres y mujeres que están en mi dirección en las manifestaciones feministas del 8 de marzo, en las concentraciones contra la sentencia de la Manada, de la mano de los sindicatos trabajando por defender unas pensiones dignas y públicas...

¿Se considera favorito en este proceso de primarias?

Los procesos en el PSOE son cada vez más garantistas. De hecho, hoy me presento como un secretario general que ha sido cesado de sus funciones temporalmente. Yo gané unas primarias contra una vicepresidenta y una secretaria general que podía ejercer su cargo, en cambio yo ni puedo ni debo hacerlo y me presento como un aspirante igual que cualquier otro compañero. A partir de ahí, más allá de favoritismos, en estos procesos el PSOE sale reforzado. Las primarias ayudan a que los militantes sepan que no solo están para pegar carteles, para ensobrar… están aquí para decidir el futuro de nuestro partido y para elegir a sus representantes.

Pero no me ha respondido si se siente favorito.

Me siento muy ilusionado. No me gusta trabajar pensando en que voy a ganar. El reto hay que tenerlo siempre presente y no dar nada por hecho. Por eso estoy recorriendo Cantabria, cada estoy en una agrupación y en algunos casos en dos para poder llegar al mayor número de afiliados y con toda la humildad, igual que hace ahora un año les pedía el apoyo para dar una oportunidad al Partido Socialista, hoy les pido el apoyo para que ese inicio de cambio se produzca en las instituciones y que el PSOE cuente con nuevos compañeros y nuevas compañeras en las listas al Gobierno de Cantabria y a partir de ahí podemos remontar nuestros resultados.

¿Entienden a quienes han denunciado lo que consideran una injerencia por el respaldo explícito que hizo Pedro Sánchez hacia su persona?

No entiendo nada, la verdad. Considero que los socialistas cuando hablamos en público o utilizamos nuestros cargos para trasladar ideas a la sociedad tenemos que poner de relevancia las injusticias contra las que luchamos o las medidas que llevamos a cabo como partido para cambiar la realidad social de aquellos a los que representamos, a la clase media y baja, a los trabajadores. Yo respaldo de verdad la labor que estamos haciendo en el Gobierno y en los principales ayuntamientos de Cantabria, lo que no entiendo es que algunos compañeros y compañeras utilicen sus cargos institucionales para poner en duda las decisiones que adopta el Partido Socialista o para discutir los posicionamientos que hacen compañeros como Pedro Sánchez.

¿Le sorprendió la candidatura de Ricardo Cortés?

No. Tengo claro cuál es el clima en el partido, donde es evidente que hay una parte de los compañeros y compañeras que se postulaban en el anterior proceso que no lo cerraron y tenía claro que iban a presentar una candidatura. No tenía claro quién iba a ser y, bueno, es Ricardo Cortés, un diputado nacional, que vive en Madrid y que participó de la Gestora. Es el candidato que han elegido, pues jugamos a las primarias.

Mencionaba esa división interna. ¿Cree que tras las primarias se apaciguarán los ánimos?

A mí no me gusta hablar de división ni de fractura. Entiendo que los compañeros y compañeras tenemos diferentes puntos de vista y alentamos un debate que en muchas ocasiones es bueno para el partido. Soy consciente de cuándo el PSOE ha tenido los mejores resultados y ha sido cuando más debate interno había sobre cómo afrontar nuestras relaciones con la sociedad o cómo dar soluciones a los principales problemas que tiene Cantabria. Hoy no son otros que los que llevan siéndolo mucho tiempo: el problema del desempleo, el dar salida a los jóvenes de nuestra región, a los que se han ido para que vuelvan y a los que han terminado su formación y no tienen manera de entrar en el mercado laboral y, sobre todo, afrontar el reto de la despoblación rural. El PSOE está trabajando en una Conferencia Política para, después de escuchar a la ciudadanía, plantear las mejores herramientas y ser un partido coherente con el discurso que lleva dando y recuperar nuestra esencia. Somos el único partido que tiene la ‘O’ en sus siglas y, por tanto, no podemos olvidar a quien tenemos que representar.

Usted se posición a favor de primarias abiertas a los simpatizantes tal y como se han encargado de recordar en las redes sociales algunos de sus compañeros. Sin embargo, ha optado por primarias exclusivamente para los militantes. ¿Por qué?

Yo hice un tuit en un momento en el que Pedro Sánchez estaba participando en una entrevista televisiva y donde reproduje lo que él dijo y yo apoyo. A mí me parece excelente que el candidato o candidata a la presidencia del Gobierno de España se elija por primarias abiertas o que los pactos que nos permitan gobernar o no en Cantabria pasen por la militancia porque eso favorecerá que jamás se vuelva a producir un 1 de octubre y que unos pocos decidan por el resto del Partido Socialista.

Estoy absolutamente convencido de que las primarias en Cantabria sean abiertas a la militancia. Llevo nueve meses recorriendo Cantabria buscando compañeras que se sumen a nuestro proyecto y que no lleguen tan solo un día a votar la cabeza visible en la candidatura regional. Por eso, por poner en valor la militancia que lleva muchos años sufriendo una situación de pérdida electoral en Cantabria, creí que es el mejor momento para que los militantes elijan su cartel electoral.

El PSOE va a ser el primer partido en tener candidato oficial a falta de un año para las elecciones. ¿No cree que eso puede jugar en su contra?

Creo que va a jugar a favor. Había que afrontar este proceso con tiempo para ahora definir una candidatura y, sobre todo, trabajar un programa electoral en el que va a participar toda la militancia. Creo que era importante afrontar este reto para que la ciudadanía de Cantabria entienda que somos el partido más democrático, que nuestros procesos internos son absolutamente saludables, que aquí no hay afiliaciones masivas, que aquí no hay intereses cruzados ni esos intereses de poder que estamos viendo. Creo que un partido que traiciona las reglas del juego no puede representar a Cantabria.

Si no sale elegido se entendería como una deslegitimación hacia su liderazgo. ¿Dimitiría?

Si no salgo elegido soy el secretario general elegido por los compañeros y compañeras hace un año, el primero elegido por primarias y tengo un compromiso con los militantes. Entenderé absolutamente cualquier resultado que se dé el domingo. Evidentemente espero ganar. Creo contar con la mayoría de la militancia para desarrollar el proyecto que hace apenas un año emprendimos, pero yo no voy a subirme a ningún templete a ir en contra de las decisiones que tomen los militantes.

Y si sale elegido, ¿cómo compaginará el cargo de secretario general con la campaña y la alcaldía?

Pues como lo llevo haciendo hasta ahora. La política local y el contacto con los ciudadanos me hace estar muy cerca de los problemas que afectan a la sociedad, por eso disfruto día a día viendo cómo nuestro programa electoral se cumple con el apoyo de otros tres partidos que gobernamos. Creo sin duda que nuestro municipio está siendo un ejemplo de eso que se ha venido en llamar nueva política, de cómo cuatro partidos han sabido entender el resultado de las urnas, han sabido poner por delante los intereses de los vecinos a cualquier otro interés personal y desde entonces desarrollamos un programa político que entusiasma a los vecinos y que soluciona los problemas que hasta entonces tenía nuestro Ayuntamiento.

La campaña electoral la iba a tener que afrontar porque entiendo que candidato iba a ser a alcalde, y creo que el trabajo realizado en Santa Cruz de Bezana es uno de mis mejores reflejos, de mi capacidad de gobierno, de mi capacidad de diálogo para afrontar el futuro de la Comunidad Autónoma.

¿Cuál es un objetivo razonable para el PSOE en 2019?

El PSOE tiene que salir a ganar las elecciones. Es el proyecto que llega absolutamente regenerado, un partido que ha hecho un doble ejercicio de regeneración, una regeneración orgánica e institucional con caras nuevas, con gente formada en nuestra Universidad, con profesionales de diferentes empresas que entienden cómo tiene que ser la relación de un partido con tanta historia como el nuestro con la ciudadanía y, sobre todo, un partido que va a ofrecer el mejor programa electoral pensando en la gente de Cantabria y en aquellos que más problemas tienen.

Si sale elegido y los números cuadran, ¿negociará con el PRC para reeditar el pacto de gobierno?

Lo primero es que el PSOE tiene que salir a obtener su mejor resultado electoral. Llevamos 20 años perdiendo respaldo en las urnas. Sé, y así lo defiendo, que cada vez que el Partido Socialista ha gobernado y lo ha hecho con el PRC hemos conseguido grandes avances para la ciudadanía. En 2003 según llegamos al Gobierno acabamos con los cortes de agua en Castro Urdiales; construimos un hospital en Campoo; desarrollamos políticas como la Ley de la Dependencia o construimos Aulas de 2 años de las que hoy se benefician todos los cántabros que emprenden un proyecto de familia, por poner algunos ejemplos tangibles.

Todo eso ha sido muy bueno para Cantabria y se ha conseguido gracias a gobiernos del Partido Socialista con el Partido Regionalista, pero el problema es que a medida que pasaban las legislaturas perdíamos respaldo electoral. Ahora el PSOE ha hecho una regeneración, tenemos una nueva forma de relacionarnos con la ciudadanía y de verdad creo que el ejemplo de mi gobierno en Santa Cruz de Bezana es un ejemplo de diálogo y de acuerdo. Evidentemente hay que esperar al día siguiente de las elecciones para gestionar el resultado que obtengamos, que estoy seguro que va a ser el mejor de los últimos años. Y a partir de ahí no hay ningún puente roto. Yo aquí gobierno con Podemos, con el PRC, con un partido independiente y en Cantabria se ha conseguido mantener un gobierno con una reedición del pacto, con nuevos nombramientos que a día de hoy cumplen lo que se pretendía. Por poner un ejemplo esa política del consejero Paco Mañanes de conseguir que los niños y niñas durante los meses de junio y septiembre puedan estar escolarizados hasta las 14.00 horas. Creo que es una buena noticia para las familias de Cantabria, entre las que me incluyo, y creo que es un ejercicio de responsabilidad donde el Partido Socialista hace lo que dijo que iba a hacer.

¿Respalda entonces al consejero pese a todas las críticas de los sindicatos que llaman a la “guerra”?

Cuando gobernarnos somos conscientes de que a todo el mundo no se le puede contentar. Francisco Fernández Mañanes ha tomado una buena decisión, ha tomado la decisión que se esperaba después de aprobarse ese Pacto por la Educación de Cantabria con apoyo unánime, y sobre todo, poniendo en el centro de la actividad política a los alumnos, a las familias y pensando en la clase media y trabajadora que en los meses de junio y septiembre tiene la necesidad de compatibilizar su vida laboral y familiar.

En las últimas semanas se ha vivido un enfrentamiento directo entre Miguel Ángel Revilla e Íñigo de la Serna. ¿Teme que ambos puedan monopolizar la campaña electoral?

No. Estamos en una previa. De hecho, ni siquiera se sabe si los dos serán candidatos y la verdad es que el debate que están tratando de monopolizar yo creo que de una manera interesa por parte del PP para tratar de tapar sus propias vergüenzas, ese juicio que pone en duda todo el proceso que ha llevado a María José Sáenz de Buruaga a la presidencia del PP, e incluso el cese del anterior gerente de Valdecilla, nombrado por Buruaga y sentado en su dirección del PP, todo esto son fuegos de artificio del PP que buscan llenar páginas para evitar que se hable de su situación interna.

Creo que el PSOE será noticia cuando ofrezca las mejores solucuiones a los problemas de los cántabros y conecte de nuevo con sus votantes. De verdad creo que hay una mayoría progresista que espera que la política sea otra cosa que no hablar de cuántos libros vende una persona y cuánto ingresa un señor por ser minisitro. Creo que la sociedad espera otra altura de mira de los políticos y yo precisamente me presento a eso.