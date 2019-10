La vida después del cáncer de mama: ''Al volver al trabajo, el despertador te parece la música más bonita del mundo''

Antonia Gimón es presidenta de la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (AMUCCAM), un colectivo que fue creado hace casi dos décadas y que forma parte de las 45 asociaciones federadas que hay en toda España con el mismo objetivo: apoyar a las mujeres que padecen esta enfermedad. Más de 44.000 mujeres –que en su mayoría han padecido este tipo de cáncer– forman parte de este conjunto de organizaciones, pero no se trata de una agrupación cerrada. También hay muchos hombres que participan en este proyecto, lo que permite que funcione ''a pleno rendimiento'', según dice la presidenta de AMUCCAM.

Esta asociación ofrece diversos servicios a aquellas mujeres que padecen esta enfermedad –sean o no asociadas–, ya que cuenta con profesionales de distintas áreas como la psicología o la fisioterapia. El día 19 de octubre de cada año celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama ofreciendo información sobre esta patología en diversos puntos de toda la comunidad. Además, contarán con huchas para recaudar fondos que serán destinados íntegramente a la asociación.

Fuera tabúes

Para Gimón, el estigma social que hay con esta enfermedad es ''educacional'', ya que ella la padeció hace 20 años y afirma que ''nunca se ha sentido estigmatizada''. ''Hemos roto tabús. Ya no importa decir que has padecido o que padeces cáncer, pero tampoco hay que ir con un cartel. Algunas llevan peluca, otras pañuelo, y otras simplemente no llevan nada'', manifiesta. Asimismo, confiesa en conversación con eldiario.es que ''algo tan horrible como que suene el despertador por la mañana te parece la música más bonita del mundo cuando te incorporas al trabajo''.

''Para nosotras es muy importante la vuelta al trabajo. Somos personas. Cada una tiene una historia y unas necesidades detrás'', cuenta Gimón, quien manifiesta su preocupación por la reinserción laboral de las mujeres que han padecido este cáncer. ''Hay que coger bajas que a veces son largas y algunas empresas no son tan flexibles como otras''.

No obstante, recomienda acudir a los trabajadores sociales para recibir asesoramiento –dónde ir, qué medios tienen las mujeres a su alcance…–, hablar de ello con los amigos con normalidad, preguntar al médico y negociar el tratamiento. Y sobre todo, no tener miedo a decir que tiene un cáncer. También insiste en que el apoyo psicológico es ''fundamental'', también para la familia, y sostiene que ''sería bueno hablar de esto en los centros educativos para que se vea con normalidad''. ''Lo que queremos son derechos, no caridad, aunque se necesita una buena dosis de comprensión y ternura'', sentencia.

''Hacemos posible lo imposible''

Una mujer que padece este tipo de cáncer no cambia. ''Lo que cambian son sus prioridades y sus valores'', apunta Gimón. ''Planificas algo, y de repente la vida te dice que no. Pero eso no significa que tengas que renunciar a ello, sino que lo pospones'', dice. Cuando padeces esta patología ''tienes que adaptarte a una nueva situación, pero las mujeres tenemos una increíble capacidad de adaptación y hacemos posible lo imposible'', opina.

Gimón también habla de una de las fases más simbólicas de esta enfermedad. ''Quedarse sin pelo no es algo bonito. A todos nos gusta vernos bien cuando nos miramos en el espejo'', dice de forma tajante. Además, revela que ''cuando te metes a la ducha puedes desahogarte, llorar y compadecerte de ti mismo''. Sin embargo, señala que "esto 'también lo hacen las personas que no están enfermas''.

Prevención, investigación e innovación

En los últimos años se han dado numerosos casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes, hacia las que la asociación que preside Gimón demanda especial atención. Sin embargo, desvela que lo que realmente les preocupa son las mujeres con metástasis. Gimón reclama la necesidad de investigación, innovación, campañas de prevención y control de esta enfermedad.

Además, insiste en que ''la autoexploración es necesaria, pero cuando lo tocas ya está ahí. Es mejor acudir a las campañas de prevención". Desde 1997, en Cantabria existe un Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama que pretende reducir la mortalidad por esta enfermedad y aumentar la calidad de vida de las mujeres que la padecen. Dicho programa está dirigido a aquellas mujeres residentes en Cantabria de entre 50 y 69 años y consiste en someterse a una mamografía bienal. Este proyecto ''ha tenido resultados muy positivos tanto en Cantabria como en el resto de España'', según la presidenta de AMUCCAM.

Gimón asegura que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ''es un hospital magnífico y de referencia, que no tiene nada que envidiar a ningún otro''. ''Tiene los últimos avances y cuenta con grandes profesionales que nos ponen muchas facilidades, también en cuestión de horarios'', manifiesta. La presidenta de AMUCCAM también recuerda que las mujeres de esta asociación están ''contentas y satisfechas'' con el trato recibido en el hospital, y que hasta ahora no han tenido ninguna queja con el trabajo que realizan.

En cualquier caso, Gimón señala con rotundidad que ''no hay que bajar la guardia porque no tenemos todo conseguido'', y que mientras haya una mujer con cáncer, ''nosotras no pararemos'', en alusión a la labor de la asociación AMUCCAM.

Bezana se tiñe de rosa

Entre las acciones que tratan de visibilizar los efectos del cáncer de mama está la Carrera de la Mujer de Bezana, un evento deportivo que se celebra este sábado 5 de octubre, está organizado por el Ayuntamiento de la localidad y cuenta con un gran apoyo, tanto institucional como empresarial. Según la presidenta de AMUCCAM, asociación para la que se destina la recaudación, ''la respuesta de la gente siempre es magnífica''.

Se trata de una carrera familiar a la que acuden mujeres, hombres y niños y que este año celebra su edición número 14. En 2018 participaron más de 4.000 personas, una cifra cuanto menos relevante si se tiene en cuenta el viento y la lluvia de ese día. El donativo es de un euro, pero los participantes, asegura Gimón, ''son muy generosos''.