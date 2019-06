"Corps Noir", una obra de arte para explorar el subconsciente

Un cuerpo atacado, mojado, manchado, absorbido, pero que también toma partido y combate. Una puesta en escena que presenta el cuerpo en un delirio de accesorios y objetos de texturas diversas, materias sonoras, imágenes y voz. Se trata de Corps Noir, un autorretrato coreografiado creado por el artista Stéphane Gladyszewski. Tras su paso por Matadero Madrid la semana pasada, ha llegado este viernes 6 de junio a Bilbao, donde mostrará su arte en Azkuna Zentroa.

En Corps Noir, Gladyszewski, que utiliza su propio cuerpo como lienzo, se convierte en el medio del mensaje, expone su "yo" interior y produce un explosivo autorretrato basado en la complejidad de su identidad y las construcciones fantasmagóricas de la psique. Entrelaza imágenes fetales y eróticas en una intensa inmersión en bruto de lo íntimo. Para ello, utiliza tecnología punta que permite superponer, intercalar y fusionar. Este bazar del subconsciente y la memoria presenta las piezas, congregadas, disgregadas o desencajadas, de una ficción de uno mismo, entre sólidos y líquidos, pantallas cubiertas de escarcha, hielo y agua, calor y frío, opacidad y transparencia.

Imagen de Stéphane Gladyszewski en Corps Noir

Interesado en el cuerpo, las imágenes y la luz, Stéphane Gladyszewski trabajó como fotógrafo antes de licenciarse en Bellas Artes en la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM) y en la Concordia University. En 2004, tras iniciarse en el baile improvisado, se presentó a una audición de Daniel Léveillé Danse y participó en su trilogía Amour, acide et noix, The Modesty of Icebergsy Twilight of the Oceans. Con Aura (2005), presentado en Tangente y en el Festival TransAmériques (Montreal), Stéphane Gladyszewski consolidó la elaboración de su propio lenguaje surrealista combinando la materia, el cuerpo y los sueños hechizantes.

Fue en 2008 cuando creó un innovador sistema de proyección de "vídeo térmico" con el que consigue manipular las imágenes. Así, lo estrenó con Corps noir, obra con la que ganó el premio Art + Émergence, otorgado por el Consejo de Artes de Montreal (Montreal Arts Council) y la Conférence régionale des élus de Montréal. Este es un vídeo de su obra:

Corps noir - Show excerpts from stephane gladyszewski on Vimeo.