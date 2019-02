Acercan a los jóvenes al Macbeth de Shakespeare en el Teatro Arriaga de Bilbao

Más de 400 jóvenes menores de 30 años disfrutaron de forma gratuita del ensayo general de Macbeth en el Teatro Arriaga de Bilbao el pasado miércoles 13 de febrero. La obra de William Shakespeare ya se había estrenado en euskera la semana anterior pero aún faltaba por estrenar su versión en castellano.

Estudiantes, trabajadores, con carrera o sin ella, ninguno quiso perderse la oportunidad de ver la obra o, al menos, de disfrutar del Arriaga. Como Lander, un camarero de 27 años:

"Me gusta el teatro pero, más que el teatro, me gusta entrar al Arriaga y más si es gratis. Yo no sabía que hacían estas cosas pero una compañera camarera me ha traído", cuenta.

Hacia las 12 del mediodía se habían repartido 220 entradas. A las 19:00, cuando comenzó la obra, ya eran más de 400 las butacas llenas. Guillermo, Esther, Ana y Fernan de 28 y 29 años, son una cuadrilla de médicos amantes del teatro que decidieron cambiar esa tarde la bata por las bambalinas.

"Nos enteramos por Instagram de que podíamos ver el ensayo gratis y no nos lo hemos querido perder" señala Ana.

Tatiana es funcionaria de Justicia y Lucas es recepcionista en un hotel. Ambos coinciden en que la situación económica actual es la causante de que jóvenes como ellos no realicen tantas actividades culturales.

"Los 30 son los nuevos 20 pero ahora no tenemos unos ingresos que nuestros padres tenían por aquel entonces. Muchas veces no podemos permitirnos las entradas del teatro y del cine precisamente porque no tenemos unos salarios tan acordes", explica Lucas.

El director de la obra es el bilbaino Alex Gerendiaga, quien asegura que es "un privilegio estar en casa" y aunque se trata de un proyecto que le pilló de improviso, está teniendo muy buenos resultados".

"En cuanto a los jóvenes, creo que hay una generación un poco perdida, también porque relacionan el teatro, un nombre como Shakespeare, con todos estos hombres con mallas, espadas y rimas. Para nosotros es muy positivo que vengan hoy para que desmitifiquen esa sensación del teatro de que aburre, porque estoy seguro de que no les va a pasar", señala Gerendiaga.

Macbeth a la vizcaína

La adaptación del clásico de Shakesperare a la forma de trabajar de Gerendiaga y el trasladarlo al euskera y castellano ha sido todo un reto tanto para el director bilbaíno como para los actores.

"Trabajar las dos versiones simultáneamente ha sido muy duro, sobre todo para los actores. Creo que es una dificultad que se podría evitar, pero así nos lo han propuesto y hemos trabajado para que saliera bien. Hemos contado Macbeth a nuestra manera, sin complejos, y la gente está saliendo muy contenta del espectáculo", detalla Gerendiaga.

Esta novedosa versión de la obra de William Shakespeare está protagonizada por Mikel Losada (Macbeth) y Miren Gaztañaga (Lady Macbeth). Les acompañan sobre el escenario Kepa Alesso, Iñigo Aranbarri, Florentino Badiola, Arrate Etxeberria, Sandra Fdez. Aguirre, Na Gomes, Gabriel Ocina, Pako Revueltas, Leire Ucha y Maria Urcelay. Macbeth estará en el Teatro Arriaga hasta el próximo domingo 17 de junio y el precio de las entradas oscila entre los 6,50 y los 21 euros.