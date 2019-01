Un viaje centenario por la arqueología vizcaína

Han pasado 100 años desde que José Miguel de Barandiarán, Telesforo de Aranzadi y Enrique Eguren excavaron la cueva de Santimamiñe por primera vez. Con motivo del centenario de dichas excavaciones, la Diputación Foral de Bizkaia ha organizado un ciclo de conferencias bajo el título Cien años de investigaciones arqueológicas en Bizkaia (1918-2018).

Durante el encuentro, ocho ponentes expertos en el ámbito de la Historia y la Arqueología, expondrán de forma cronológica los resultados científicos obtenidos hasta la fecha, para así poder deshacerse de mistificaciones y establecer una nueva síntesis de la Historia de Bizkaia.

El investigador Jesús Emilio González Urquijo, quien es también profesor de la Universidad de Cantabria, es uno de los ponentes que tratará la prehistoria más antigua y esclarecerá interpretaciones acerca de las ocupaciones y comportamientos de poblaciones neandertales en Bizkaia que, según su opinión, no están “fundamentadas debidamente” y generan “un poco de ruido dentro del periodo”.

“La principal (de las mistificaciones) es que las evidencias que tenemos son de un periodo reciente, entonces ha habido muchos intentos de proponer ocupaciones de fechas más antiguas. Muy probablemente hay presencia humana en periodos más antiguos, no es comprensible que haya ocupaciones humanas de hace un millón de años en territorios relativamente cercanos, apenas a 100 km, y no las haya en el Cantábrico, pero están los que proponen cronologías muy antiguas que no están bien justificadas, bien probadas”, ha explicado González Urquijo, quien propondrá una alternativa para la comprensión de esos periodos.

El arqueólogo y presidente de Agiri Arkeologi Elkartea, Carlos López Quintana, se centrará junto con Javier Fernández Eraso, de la Universidad del País Vasco, en la etapa entre el mesolítico y la edad de bronce.

Por su parte, el director de Arkeologi Museoa de Bilbao, Iñaki García Camino, también será partícipe del evento y abordará la ponencia Arqueología Medieval en Bizkaia: entre la excavación y la investigación.

“La investigación es un proceso dialéctico que está continuamente renovándose y así debe ser, porque si no, no se avanza. La investigación arqueológica nos brinda datos que nos permiten avanzar muchas veces en función de las preocupaciones actuales, porque la Historia, aunque muestre el pasado, no está al margen del presente ni del futuro”, ha indicado García Camino.

Actualmente, Arkeologi Museoa es un centro de referencia y difusión de las investigaciones arqueológicas de Bizkaia, ya que, además del propio museo, también cuenta con exposiciones temporales y talleres abiertos al público.

Por último, el encargado de cerrar el ciclo será José Ángel Fernández Carvajal, de la empresa Ondare Babesa S.L., con la temática La construcción de la Arqueología Post-medieval en Bizkaia.

Las ponencias tendrán lugar los días 4, 5, 6 y 7 de febrero de 2019 en la Sala Ondare de Bilbao y, además, se editarán en un volumen monográfico de la Revista Kobie (Anejo 20) con el título Cien años de investigaciones arqueológicas en Bizkaia (1918-2018), Bilbao 2019.