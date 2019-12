Mujeres que escalan hasta la cima de los sectores masculinizados

Dora Magueño Machaca y Ana Lia Gonzales Magueño son madre e hija y, junto con otras tres compañeras, a las que ya llaman "familia" acaban de cumplir su sueño: escalar hasta la cima del Aconcagua. Ellas son las Cholitas escaladoras de Bolivia, un grupo de mujeres aymarás de entre 24 y 50 años que escalan con sus vestidos típicos diferentes montañas de América Latina. Hasta que decidieron tomar las riendas y seguir sus sueños, algunas de ellas eran cocineras de alta montaña. Veían cada día cómo los hombres subían las cimas de las montañas bolivianas, como la Huayna Potosí y ellas se tenían que quedar abajo, esperándolos.

"Nosotras siempre queríamos ver qué había en la cima, pero no teníamos oportunidad", ha lamentado Dora en su visita a Bilbao en el foro Mujeres Líderes en sectores y puestos directivos masculinizados, organizado por la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia. Las Cholitas escaladoras están de gira por España para presentar su película "Cholita", que narra la hazaña que ha supuesto escalar la cima más alta de América.

Las Cholitas escaladoras durante el foro en Bilbao AED

"Mi madre siempre me decía, 'lo importante es que tú vivas la vida y no dejes que la vida te viva a ti'. A la vida hay que saberla vivir. Nosotras teníamos un sueño, si tienen un sueño, traten de cumplirlo, los sueños también se cumplen", ha señalado Ana Lia, emocionada junto a sus compañeras.

Para las Cholitas -nombre que han hecho suyo y que es una denominación étnica para referirse a las mujeres mestizas- la montaña y la naturaleza representan la paz. Por eso, cada vez que suben a una, primero le piden permiso para subir. Ahora que han logrado su meta sienten que sus vidas han cambiado totalmente. "Yo no me sentía capaz de hacer nada, quería saber si podía subir o no, y al fin pude. Ahora, me siento libre, me siento capaz de seguir conquistando más montañas", ha indicado Cecilia Llusco Alaña. Las Cholitas ya tienen en mente su próxima conquista: la cima del mundo, el Monte Everest.

Las Cholitas en la montaña Facebook Cholitas Escaladoras de Bolivia

No han sido las únicas mujeres que han protagonizado el evento. Ana Camacho, directora general de BATZ Group también ha mostrado lo que es escalar -metafóricamente- hasta ser directora general en un sector totalmente masculinizado: la automoción. Y es que, Camacho ha denunciado en el evento que en su empresa tan solo el 28% de todo el grupo son mujeres y en el caso de las directivas, aunque la media es mayor que en el conjunto del sector, el porcentaje es del 24%. Para que las mujeres opten por este tipo de sectores, ha señalado que es importante tener referentes femeninos.

La presidenta de Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia, Carolina Pérez Toledo, la periodista Nekane Lauzirika, Cristina Murillo, Ana Camacho y la periodista Begoña Marañón. AED

"Que haya esta desigualdad no tiene ningún sentido, no se soporta por ningún lado, la realidad es que hoy en día no se sostiene. Es cierto que la automoción es un sector que poco a poco está avanzando y que va incorporando a mujeres en posiciones de responsabilidad, pero todavía está bastante lejos. Uno de los retos es el de la enseñanza, que las mujeres estudien ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería para que después puedan incorporarse a las empresas", ha señalado Camacho.

Lo mismo le pasa a Cristina Murillo, directora de Servicios de Cluster Gaia, que ha dado voz a las mujeres que trabajan en su sector, el de las nuevas tecnologías. Para Murillo, una de las claves para acabar con la brecha de género es "que las mujeres nos lo creamos". La directora ha hablado de las distintas formas de liderazgo y en su empresa, ella opta por ser una líder cercana, que escucha y que procura que sus trabajadores "no vayan al trabajo a sufrir", que estén contentos y se sientan valorados en su día a día.