Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria: "La sostenibilidad no se discute, solo debe generar consensos"

Madrid acoge estos días la Cumbre del Clima y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, no ha desaprovechado la oportunidad de presentar en la capital su modelo de ciudad sostenible. "Es una buena oportunidad para Vitoria, porque tras muchos años de trabajo hemos conseguido que sea referente", asegura el alcalde del PNV. Reconocida como Capital Verde Europea y Ciudad Verde Global, la considera "un buen laboratorio para el desarrollo de experiencias en busca de soluciones innovadoras".

El alcalde vitoriano aboga por dar pasos hacia una economía verde, con soluciones y proyectos innovadores. En ese sentido, ha presentado el 'Vitoria-Gasteiz Green Deal', un plan que tiene la economía verde, la cohesión social y la protección del entorno como pilares fundamentales. "La economía verde se centra en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la cohesión social. Se desarrolla en sintonía con las nuevas tecnologías y el entorno natural. Recoge las tres dimensiones de la sostenibilidad: la social, la medioambiental y la de competitividad económica", señala.

La sostenibilidad debe quedar, en su opinión, al margen de las diferencias políticas. "En la experiencia de Vitoria han participado alcaldes y gobiernos de diferentes ideologías, de diferentes partidos políticos, y, aun así, hemos sido capaces entre todos de ir sumando poco a poco y de dar respuesta al reto de la sostenibilidad. Todavía nos queda mucho por hacer, pero es algo que no puede ser objeto de discusión política, sino que debe generar consenso entre todos", subraya.

Urtaran, que ha viajado a Madrid en tren, considera que las ciudades son responsables de "gran parte de los problemas ambientales", pero también que pueden aportar mucho en su solución. Apuesta por reducir emisiones de CO2, recuperar los espacios degradados, mejorar las infraestructuras verdes, impulsar la energía verde; por "todo aquello que ofrezca soluciones innovadoras". "Vitoria sería un buen laboratorio para el desarrollo de estas experiencias, porque es una ciudad reconocida mundialmente como 'green capital' o capital verde", asegura.

El alcalde 'jeltzale' se ha reunido también con su homólogo madrileño, Martínez-Almeida, con quien ha hablado de la campaña publicitaria en la que el Ayuntamiento decidió usar la distinción de 'green capital'. "Hay que dejarlo en anécdota —señala—. Me trasladaba que en ningún caso querían hacerse con el galardón que ha tenido Vitoria. Aprovechando la cumbre, se presentaron con una terminología que puede ser común. Yo ya le he dicho que encantados de recibirles en Vitoria para que conozcan la experiencia de la ciudad".

"El verde es la seña de identidad de Vitoria"

Vitoria obtuvo el galardón de Capital Verde Europea en 2012 y es hasta la fecha la única ciudad española que lo ha logrado. "Tiene muchos atractivos, pero el verde es su seña de identidad. Ahora también somos Ciudad Verde Global, galardón que nos concedieron hace tres meses en Etiopía. Somos la ciudad del Estado con mayor grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible". El bagaje permite a Vitoria, según su alcalde, presentarse en Europa y el mundo como una ciudad referente.

Hace apenas una semana, el Ministerio para la Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera dio, en plena emergencia climática, luz verde a la realización de un sondeo en Vitoria en busca de gas natural. "Se puede explorar, pero esto no puede suponer un freno al impulso de las energías renovables. Y, además, tiene que quedar absolutamente descartada la técnica del 'fracking'", responde ante esto el alcalde. "Vitoria ha dicho claramente no al 'fracking', que, como se ha demostrado, supone un riesgo para nuestro medioambiente y para nuestra salud. Desde las técnicas convencionales, que se quiera explorar qué bolsa de gas tenemos, me parece algo positivo", apunta. Descarta que el futuro sondeo vaya a acarrear riesgo alguno y ve con buenos ojos que se apueste por fuentes de energía cercanas: "Si en el ínterin hasta que las energías renovables den respuesta a nuestra demanda se puede utilizar un gas que sea de Euskadi y no del extranjero, puede ser un elemento de competitividad económica y de sostenibilidad".