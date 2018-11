El comité de la Naval pide a los gobiernos que compren la empresa ante la última decisión de Van Oord

El comité de empresa de la Naval de Sestao (Vizcaya) ha instado a los gobiernos vasco y central a comprar la empresa ante la decisión del armador holandés Van Oord de dar por concluida la negociación y no finalizar la draga 'Vox Alexia' en el astillero "por la falta de un inversor de futuro". En su opinión, la implicación de ambos Ejecutivos y su conversión en "inversores" es "la única forma de dar confianza al armador".

Por otra parte, ha pedido al Administrador concursal el cese del director general de La Naval, José Ángel Escribese, y ha anunciado que intensificará las movilizaciones para reclamar una solución.

Tras una asamblea de trabajadores celebrada en el astillero de Sestao, el secretario general del comité, Juanjo Llordén, ha asegurado que el Administrador les informó ayer, por teléfono, del desarrollo de un encuentro con la empresa, el administrador concursal, diplomáticos holandeses, pymar, el armador, el Gobierno central y el Gobierno Vasco.

En el encuentro Van Oord les instó a "no llamarle más" porque "no hará la draga sin inversor". Los congregados acordaron no comunicarlo hasta el miércoles, fecha en la que así se hizo. "Pensamos que la empresa tenía que haber sido valiente y haberlo comunicado ellos, que han trabajado estrepitosamente durante un año, y nos han tenido engañados", ha señalado.

A su juicio, tanto el Gobierno Vasco como el central "tienen una responsabilidad de mantener los puestos de trabajo de la Margen Izquierda". En este sentido, han insistido en que "solo con una voluntad política que puede arreglar".

"Seguimos diciendo que nos tienen que llamar para una mesa de negociación y poder resolver los problemas de La Naval, que son muy fáciles: si no nos compran en un mes o mes y medio, tendremos la carta de despido en nuestras casas", ha indicado.

El presidente del comité, Pedro González, ha advertido que el comité seguirá con las movilizaciones y, además de la manifestación que recorrerá las calles de Barakaldo esta tarde, tiene previsto concentrarse el miércoles de la próxima semana ante la Torre de Iberdrola, compañía que "ha firmado un contrato con Van Oord" y a la que pedirán "explicaciones".

El 1 de diciembre convocarán a la ciudadanía a "una gran manifestación en Bilbao", que será apoyada por todos los partidos políticos y organizaciones sindicales, y partirá del Sagrado Corazón para concluir en el Teatro Arriaga.

"La Naval tiene futuro y, ahora más que nunca, tanto el Gobierno Vasco como el central se tienen que implicar y buscar una solución definitiva para salvar los miles de puestos de trabajo que dependen de ella", ha reclamado.

DIMISIÓN

Los representantes del Comité se han referido a las declaraciones del director general de La Naval, José Ángel Escribese, quien ayer todavía mantenía la esperanza de que Van Oord concluya su draga en el astillero vizcaíno y aseguraba que, si se encuentra un inversor para la empresa, la finalizará en la planta de Sestao. "Lo último que nos venden es que haría falta un plazo de seis o ocho meses. Dicho de otra manera, cuando el astillero esté cerrado los trabajadores despedidos", han añadido.

Ambos se han preguntado "hasta cuándo" van a "tener que aguantar la verborrea del señor Escribese". "Pensamos que el primero que tiene que irse es él. Ha estado dos años y ha hecho poco o nada, ha creado falsas expectativas cuando anunció la llegada del inversor Del Dago y mareando la perdiz con un inversor que no ha terminado de llegar", ha censurado. Por ello, han pedido el cese Escribese al Administrador concursal.

El presidente del comité ha pedido "al Gobierno central o al vasco, o a los dos juntos" que hagan una oferta al Administrador para "quedarse con la empresa y los puestos de trabajo". "Luego puede haber otra oferta, y eso creemos que es legal y, además, creemos que es lo más justo", ha añadido.

En su opinión, el Gobierno central y el Vasco, junto a la empresa, "llevan vendiendo cortinas de humo desde hace mucho tiempo y hoy su credibilidad se ha agotado". "Hemos sido respetuosos y nos hemos armado de paciencia sabiendo esperar, pero hoy nos sentimos engañados traicionados utilizados por unos responsables empresariales e institucionales que se han mostrado incapaces de buscar una solución de viabilidad para el astillero, y que nos están llevando, poco a poco, con promesas vagas, al abismo del cierre definitivo", ha precisado.

El comité se ha dirigido a los partidos políticos, "sobre todo al PSOE", que "ha venido perdiendo votos y votos desde que se han cerrado empresas, y el único que ha ganado ha sido el PNV". "Pues es hora de demostrar que tiene visión de futuro, que mantenga esto abierto y seguro que ganará algún voto", ha emplazado.

EN CASA

Llordén cree que la intención final es "sacrificar a la plantilla" para que, "luego, el que venga decida con qué gente se quiere quedar". "Eso no lo vamos a aceptar", ha dicho.

El comité ha advertido del riesgo de "desertización industrial y demográfica" de la Margen Izquierda, ya que "se perderán miles de puestos de trabajo entre empleo fijo e industrial auxiliar interna, más otros tantos del sector servicios", porque el astillero "da trabajo a más de 400 empresas".

Por ello, han reclamado el cumplimiento de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por todos los grupos parlamentarios de Vitoria "y que, de una vez por todas, el Gobierno central y vasco sean esos inversores y que compren la Naval". "Es la única forma de dar confianza al armador y así terminar de construir la draga al mismo tiempo exigimos", han añadido.

También han insistido en que "se cree la mesa de negociación" que reclama desde hace un año para "tratar y acordar cuál es la mejor solución para el futuro de la Naval". MANIFESTACIÓN Y QUEMA DE FURGONETA

Tras la asamblea, los trabajadores de La Naval, más de 170, han iniciado un a manifestación tras una pancarta en la que podía leerse "La Naval ez itxi. No al cierre de La Naval. Gobierno Vasco y central, negociación".

En el exterior de las instalaciones, los manifestantes han dado fuego a una furgoneta que han llenado previamente de neumáticos. El humo negro ha acompañado el regreso de los manifestantes a la factoría, mientras coreaban lemas como "La Naval no se cierra", "Lehendakari, ve tú a Cádiz" o "Gobierno Vasco, Gobierno central, mójate".