Abadiño, Abanto, Barakaldo, Bilbao, Ugao, Andoain, Arrasate, Ezkio-Itsaso y Zumaia reciben ayudas para Wifi libre

Los municipios vascos de Abadiño, Abanto-Zierbena, Barakaldo, Bilbao, Ugao-Miraballes, Andoain, Arrasate, Ezkio-Itsaso y Zumaia han recibido 15.000 euros cada uno del programa de la Comisión Europea 'WiFi4EU', que promueve el libre acceso de los ciudadanos a la conectividad wifi en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de municipios de toda Europa.

Según recoge la revista 'Carta Local' de la FEMP, la primera convocatoria de ayudas se ha resuelto con la concesión de bonos de 15.000 euros a un total de 2.800 municipios, 224 de ellos españoles.

El objetivo de la iniciativa 'WiFi4EU', en palabras del presidente de la comisión europea, Jean-Claude Juncker, es dotar a cada pueblo y cada ciudad de Europa de acceso inalámbrico gratuito a internet en torno a los principales centros de la vida pública de aquí a 2020.

Se trata de que la transformación digital impulsada por la UE llegue también a los espacios públicos. La primera convocatoria de propuestas "WiFi4EU" tenía un presupuesto de 42 millones de euros y va a permitir que 2.800 municipios europeos reciban cupones de 15.000 euros para establecer un punto de acceso wifi, gratuito y sin publicidad, en espacios públicos.

Los municipios ganadores ahora están invitados a firmar en el Portal WiFi4EU un acuerdo de subvención con la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA). A la convocatoria se habían presentado 13.000 municipios de toda Europa.

En los dos próximos años se realizarán otras cuatro convocatorias similares. Para ello, el presupuesto de la UE ha destinado hasta 2020 una partida de 120 millones de euros y el objetivo es que el programa beneficie a un total de 8.000 municipios de todos los Estados miembros, así como a Noruega e Islandia.

Las redes financiadas a través de la iniciativa "WiFi4EU" serán gratuitas, no contendrán publicidad y en ellas no se recogerán datos personales. La financiación se facilitará solamente para redes que no dupliquen ofertas públicas o privadas gratuitas de calidad similar existentes en el mismo espacio.

Los municipios que reciban las ayudas 'WiFi4EU' deben comprometerse a mantener estos puntos en funcionamiento durante un mínimo de tres años, a garantizar su conexión a la mayor velocidad que esté disponible y a que esta velocidad sea siempre superior a los 30 megas.

RED ÚNICA

Anunciada por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2016, la iniciativa WiFi4EU2 "forma parte de la ambiciosa revisión de la normativa de la UE sobre telecomunicaciones, que incluye medidas nuevas para responder a las crecientes necesidades de conectividad de los europeos e impulsar la competitividad de Europa".

El objetivo del proyecto 'WiFi4EU' es constituir una red única de ámbito europeo de uso sencillo para los ciudadanos, de manera que puedan conectarse a ella en cualquier país en el que encuentren una zona disponible con garantía de calidad y seguridad con el mismo procedimiento y credenciales que en su país de origen.