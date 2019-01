Ábalos afirma que el futuro de Díaz dependerá de la militancia, que es la que "quita y pone" a los cargos del PSOE

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el futuro de Susana Díaz como máxima responsable del Partido Socialista en Andalucía dependerá, al igual que ocurre con el resto de cargos de esta formación, de lo que decida la militancia, ya que es ésta la que "pone y quita" a los dirigentes del partido.

Ábalos, que ha participado este jueves en un acto institucional como ministro de Fomento, se ha referido, en respuesta a las preguntas de los periodistas, al debate en torno a cuál ha de ser el futuro de la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, después de que los socialistas andaluces hayan sido desalojados del Ejecutivo autonómico tras casi 40 años al frente del mismo.

El ministro y secretario de organización del PSOE no se ha pronunciado sobre si Díaz debe seguir o no al frente del partido en Andalucía. No obstante, ha subrayado que el PSOE, tras la reforma del reglamento interno aprobada en el último Congreso Federal, se ha convertido en "la formación más democrática del sistema de partidos políticos" de España.

De esa forma, ha señalado que en el PSOE "todo se reserva siempre a la voluntad democrática de los afiliados". "Son los afiliados quienes ponen a los dirigentes, quienes los eligen y quienes juzgan a los más convenientes", ha añadido.

PROCEDIMIENTOS "MUY TASADOS"

En la misma línea, ha indicado que son las bases quienes deciden sobre "revocaciones, nombramientos y elecciones", y que los procedimientos para este tipo de decisiones "están muy tasados". Ábalos ha afirmado que todos los dirigentes del PSOE han de "asumir" que están sometidos a la voluntad de la militancia.

"Siempre tenemos que estar profundamente agradecidos por el hecho de que nos hayan dado la oportunidad, en algún momento, de tener las responsabilidades que tenemos; y ese agradecimiento nos exige tener la grandeza de ponernos siempre a consideración de esa militancia que nos pone y que también nos debe quitar", ha explicado.