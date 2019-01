Ábalos dice a PDeCAT y ERC que deben plantearse si quieren mejoras para los catalanes con el PGE o debilitar al Gobierno

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado, en relación a la búsqueda de apoyos a los Presupuestos Generales del Estado, que PDeCAT y ERC deben plantearse si quieren "mejorar la situación de los catalanes o debilitar al Gobierno".

En una entrevista al diario El Correo, Ábalos afirma, ante el hecho de que solo cinco comunidades vean reducidas sus inversiones en el PGE, entre ellas, Euskadi, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha insistido reiteradamente "en cumplir con los compromisos establecidos con Euskadi".

En todo caso, indica que es una propuesta inicial que tiene que ser sometida a debate parlamentario y, por tanto, "está abierta a las enmiendas de los grupos". Además, añade que hay que tener en cuenta que no se ha mejorado el sistema de financiación de las comunidades de régimen común y las inversiones del Estado "también tienen en cuenta este detalle". "Euskadi y Navarra tienen su régimen foral y no se pueden comparar con el resto", agrega.

Ante las exigencias que pueda plantear el PNV, afirma que el Gobierno tendrá que ver el "encaje global". "Pero es evidente que, en otras circunstancias, ha habido algunos proyectos que no se han tenido en consideración y ya nos han advertido de que van a presentar enmiendas. Veremos el proceso", indica.

Ante la advertencia del PNV de que no descarta una enmienda a la totalidad, señala que eso es "tanto como decir 'no quiero negociar'" y eso supone "una contradicción". Abalos indica que, si en el debate a la totalidad se desestima el proyecto, no se podrá hablar de nada", pero, si el propósito es negociar para mejorar, sólo se puede hacer a partir de la toma en consideración del proyecto".

En relación a la exigencia del PNV de que se cumplan los acuerdos suscritos con el Gobierno del PP, asegura que asumen esos acuerdos y "están en ello".

Abalos destaca que las relaciones con el PNV son "positivas, de colaboración", aunque los jeltzales "lógicamente, defienden su posición nacionalista". "Nosotros tenemos un proyecto para toda España, un proyecto integrador. De momento, es una relación cordial, con una lealtad importante y que da sus frutos, por ejemplo, los convenios que hemos suscrito esta semana", añade.

Preguntado por si hay opción de que el PSOE acepte las bases para el nuevo Estatus pactadas por PNV y EH Bildu a cambio del apoyo de estos dos partidos, afirma que el Gobierno quiere que la negociación presupuestaria "vaya sobre los Presupuestos". "Otro tipo de cuestiones irían en otro marco", señala.

En este tema del nuevo Estatuto, asegura que el PSOE mantendrá "claramente" la posición que adopte el PSE-EE que es al que se reserva "exclusivamente" la interlocución".

Abalos cree que es "muy difícil" oponerse a estos Presupuestos y cree que quienes se opongan tendrán que "justificarlo mucho". "Incorporan demandas sociales muy importante que han supuesto movilizaciones y que mejoran enormemente a muchos colectivos. Y las inversiones crecen enormemente", señala.

Ante la postura de PP y Ciudadanos, indica que tienen una "voluntad obstruccionista de derribo del actual Gobierno" y se trata de "toda una operación de deslegitimación".

Respecto a PDeCAT y ERC, sostiene que si Cataluña ha tenido este incremento de recursos en los Presupuestos, "más allá de que los catalanes también son españoles y por lo tanto beneficiarios de esa política social, es muy difícil decir que no". "Sería sumarse a debilitar a un Gobierno que ha hecho una apuesta valiente por el diálogo político", añade.

A su juicio, lo que tienen que hacer es plantearse "si su propósito es mejorar la situación de los catalanes o sólo debilitar al Gobierno". Abalos afirma que no habrá movimientos en torno al juicio del 'proces'.

Cuestionado por si le preocupa que pactar con los soberanistas dañe la imagen del PSOE en algunos puntos de España, Abalos afirma que sus acuerdos son siempre "dentro de la legalidad y de la normalidad institucional".

Además, dice que el Gobierno no trabaja con el escenario de no aprobar las cuentas e ir a un adelanto electoral, sino con el de "aprobar el Presupuesto".

Por otra parte, indica que el adversario del PSOE ahora es el "riesgo de involución". "La derecha no tiene ningún complejo ni pudor en aliarse con la ultraderecha, que está planteando claramente una regresión en las conquistas democráticas de este país. Ése es nuestro adversario y el peligro para España", asegura Ábalos, que cree que el PP está "asumiendo los principios de la ultraderecha".

Respecto a la posibilidad de que puedan pactar con Ciudadanos para gobernar en distintas comunidades tras las elecciones de mayo, asegura que su actitud es "conseguir mayorías y pactos de progreso", por lo que no está en su estrategia electoral esa fórmula.

Preguntado si, por tanto, descarta a Ciudadanos como socio, muestra sus dudas de que, a partir de ahora, pueda serlo "después del viraje tan derechista que ha tenido". A su juicio, "se ha escorado tremendamente cuando supuestamente venía a regenerar la democracia".

Tras la pérdida de la presidencia de Andalucía, afirma que se trata de un "fracaso del partido" y afirma que "las personas, con todo lo importantes que son, están siempre sometidas al propio proyecto".

Ábalos indica que no va a dar "ningún consejo" a Susana Díaz sobre si debe seguir o dimitir porque tiene "experiencia y responsabilidad" y "cada uno sabe lo que tiene que hacer en este momento".

TAV

Sobre el proyecto del TAV y preguntado por cúando se podrá viajar de Euskadi a Madrid en esta infraestructura, afirma que no puede dar una fecha exacta de "cuándo se podrá subir en un tren de alta velocidad en un viaje comercial", pero asegura que "las tres capitales estarán conectadas y con las obras hechas en 2023".

Ábalos precisa que en 2023 estarían a falta de las pruebas de seguridad para cumplir con la normativa y añade que "no se puede precisar el tiempo que puede pasar desde que se acaban las obras hasta la puesta en servicio".

El ministro, que no se plantea nuevas encomiendas con el Gobierno Vasco para acelerar los trabajos, indica que el compromiso en relación con la estación del TAV de Bilbao es finalizar la redacción del estudio informativo en marzo y además redactar de forma paralela el proyecto constructivo. Por otra parte, apunta que las obras del tramo Atxondo-Abadiño empezarán para el segundo semestre del año y, en relación a la conexión del tramo vasco con Burgos, apunta que en noviembre solicitaron al Ministerio de Transición Ecológica el inicio de la evaluación ambiental del estudio informativo y se está a la espera de su respuesta.

Por otra parte, afirma que anunció un acuerdo para suprimir los dos pasos a nivel de Zorroza porque hay un "consenso político para resolver este tema" y su intención es "firmar un protocolo para determinar los pasos a seguir tanto en tiempos como en compromisos por parte de las dos administraciones".

En relación al aeropuerto de Bilbao, señala que su tráfico acumula cinco años de crecimiento sostenido y Aena va adecuando la infraestructura a las previsiones de viajeros. Por ello, indica que se están llevando a cabo determinadas actuaciones "para un aumento de la capacidad y atender la demanda de tráfico esperada en 2030".