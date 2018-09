Aburto pide "no hacer demagogia" con la apertura de Facultad de Medicina Deusto y dice que Bilbao "no se vende a nadie"

El alcalde de Bilbao, Juan Maria Aburto, ha pedido a los grupos municipales representados en el Ayuntamiento que no hagan "demagogia" con la apertura de una Facultad de Medicina anunciada por la Universidad de Deusto, porque Bilbao "no se vende a nadie". De esta manera, ha respondido a las críticas de parte de la oposición, que ha acusado al Ayuntamiento de "vender Bilbao a las élites" y "poner el urbanismo al servicio de las universidades privadas".

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao que tiene lugar este jueves ha debatido una moción presentada por Ganemos Goazen Bilbao en la que se instaba al equipo de gobierno a "respaldar institucional y financieramente" la apertura de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU en Basurto y a no prestar "apoyo institucional" a la Facultad de Medicina y Enfermería, cuya apertura prevé la Universidad privada en la Villa.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno de PNV y PSE-EE, por la que el pleno insta al gobierno municipal a "continuar impulsando todos aquellos proyectos universitarios que resulten de interés para la ciudad".

En la defensa de su moción, el portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Ladhou, ha considerado que no caben dos facultades de Medicina en Bilbao y ha asegurado que "los datos constatan que no es cierto que estemos a falta de médicos".

Además, ha criticado que "mientras la UPV/EHU está esperando financiación para levantar una nueva facultad en Basurto", el Ayuntamiento de Bilbao "se propone facilitar la implantación de una nueva titulación de grado de Medicina a impartir por la Universidad de Deusto".

Tras defender la educación pública y asegurar que a la UPV/EHU "se accede por capacidad, no por poder adquisitivo", ha denunciado que "mientras se asfixia económicamente a las universidades públicas, se les impide solicitar grados y se les insta recortar la oferta educativa existente, desde todas las instituciones se está poniendo la alfombra roja a las universidades privadas, al proporcionarles el amparo y la protección que se le niega a la pública".

"Las instituciones públicas tienen el deber y la obligación de apostar por la enseñanza pública de calidad, la más democrática e igualitaria", ha reiterado, para pedir al Gobierno Vasco que "regule con criterios más estrictos el crecimiento desmesurado de la universidad privada" y denunciar que se está "vendiendo Bilbao a las élites".

FACILIDADES INSTITUCIONALES

La edil de Udalberri Bilbao en Común, Amaia Arenal, ha considerado "preocupante" que la institución pública "garantice a entidades privadas, como la Universidad de Deusto, Universidad de Mondragón o la recién llegada Universidad de Navarra, su ubicación en nuestra ciudad, en detrimento de la universidad pública". Así, ha dicho que lo de la Facultad de Medicina de Deusto "es otro ejemplo más de esta tendencia de los gobiernos, a distintos niveles institucionales, de otorgar facilidades a la expansión de los centros de educación privada o concertada".

Arenal ha defendido que Bilbao sea "una ciudad universitaria, se apueste por una actividad económica que vaya más allá del modelo turístico y que la investigación y el campo académico constituyan uno de los ejes principales de nuestro modelo económico para Bilbao".

Asimismo ha considerado que el Plan General de Ordenación Urbana "podría haber sido una gran oportunidad para, en colaboración con la UPV/EHU, que es nuestra universidad, se planteara la progresiva reubicación del campus de Leioa en Bilbao".

El portavoz popular, Luis Eguiluz, ha considerado que "la competencia entre universidades siempre es buena, y lo que hay que ver es cuál es el lugar que ocupa cada una de nuestras universidades".

Asimismo ha defendido el modelo de una ciudad "universitaria, del conocimiento y de la industria de bata blanca, en lo que creo que estamos todos" y ha apostado por más facultades de la Universidad de Deusto u otras privadas "de prestigio". "Hay becas, y nada tiene que ver con el poder adquisitivo de cada familia", ha dicho.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha precisado que su grupo no quiere plantear este tema como "una dicotomía o una pelea entre la universidad pública y la privada" porque "es incuestionable la aportación de ambas". No obstante, ha señalado que "la única universidad que garantiza el acceso en igualdad de condiciones, donde la meritocratica prevalece sobre cualquier otro criterio es la universidad pública".

En esa línea ha defendido que las instituciones públicas "tienen que apoyar fundamentalmente el desarrollo de la universidad pública, porque es una apuesta de país", pero ha criticado que "la importante apuesta del Ayuntamiento está haciendo que Bilbao sea una ciudad universitaria, pero privada", y ha censurado que el Consistorio "está poniendo el urbanismo al servicio de las universidades privadas".

Por su parte, el portavoz del PSE-EE, Alfonso Gil, ha afirmado que no está en contra de la universidad privada, aunque su vocación es "el desarrollo de la pública". Según ha insistido, "la apuesta es inequívoca y este gobierno no le ha dicho que no a nada a la universidad pública, y vamos a aportar siempre".

Además, ha dicho que, personalmente, a él no le molesta "ninguna parte del conocimiento que quiera venir a Bilbao" y ha recordado la propuesta del PSOE en el sentido de "garantizar a los chavales que aprueban todas las asignaturas no paguen la siguiente matrícula, dando acceso a la gente que no puede en función del nivel de renta".

OPORTUNIDADES FORMATIVAS

En la respuesta a los grupos, la edil de Alcaldía, Contratación, y Recursos Humanos, Gotzone Sagardui, ha asegurado que trabajan para que "nuestros jóvenes dispongan de las mejores oportunidades formativas y más plurales", es decir, "para que puedan elegir" y Bilbao "resulte un centro excelente de interés para aquellos jóvenes que buscan un lugar para mejorar su formación, investigar y, además, desarrollar su proyecto de vida".

Sagardui ha asegurado que "no hay ningún detrimento de la universidad pública por el hecho de que se planteen otros proyectos" y ha defendido "la colaboración público-privada" porque es "imprescindible para el desarrollo de una ciudad" y un "modelo complementario al que en determinados servicios podemos prestar las instituciones públicas en solitario".

"La oferta universitaria en Bilbao, esa ciudad universitaria, se ve enriquecida cuando, además, es diversa y plural, y tenemos que trabajar, y se trabaja, para que todo el mundo tenga acceso a esa mejor oferta universitaria", ha insistido Sagardui, para asegurar que el ayuntamiento "seguirá apoyando todas las posibilidades, sin hacer a unos más que a otros" porque "se trata de sumar".

DEMAGOGIA

Para cerrar el debate de este punto, el alcalde de Bilbao ha tomado la palabra para afirmar que "nosotros no vendemos Bilbao a nadie". "A veces, estudiar en la universidad pública no es el único gasto", ha señalado, para insistir en que "no vendemos Bilbao a nadie".

En ese sentido, ha pedido que no se haga "este tipo de demagogia" porque "solo se daña la imagen de Bilbao, una vez más".