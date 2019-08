Aburto dice que los detenidos por la agresión sexual a una joven en Bilbao "deberán recibir el duro castigo de la ley"

A través de las redes sociales, Aburto ha asegurado sentirse "asqueado y horrorizado" ante la agresión sexual en grupo denunciada esta pasada noche por una joven de 18 años, cuyos presuntos autores, seis hombres de entre 18 y 36 años de edad, han sido detenidos esta madrugada en la capital vizcaína.

Tras destacar que la actuación conjunta de la Policía Municipal y la Ertzaintza "ha hecho posible la rápida detención de los presuntos autores", ha afirmado que los detenidos "deberán recibir el duro castigo de la ley y ser repudiados por la sociedad".

El alcalde ha trasladado su "solidaridad, comprensión y apoyo" a la joven víctima de la presunta agresión sexual y a su familia, y ha recordado que el Ayuntamiento ha realizado una declaración de condena y se ofrece a la familia "para lo que necesiten". "Una vez más, No es No. Y no vamos a dar ni un paso atrás contra la violencia machista", ha reiterado.