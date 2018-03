Aburto pide medidas a la UEFA tras los incidentes de ayer y rechaza que siempre un 5% de aforo sea para la afición rival

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha apelado este viernes a la UEFA para que tome las medidas que sean "necesarias" después de los incidente protagonizados este jueves por aficionados del Olympique del Marsella en el estadio San Mamés y se ha mostrado crítico con el hecho de que haya que enviar un 5% del aforo de un estadio en entradas a la afición del equipo rival "en todos y cada uno de los casos".

Aburto se ha referido, de esta manera, a los altercados registrados en el interior del campo de fútbol de San Mamés. En total, fueron detenidos tres seguidores del Olympique de Marsella y resultaron heridos dos vigilantes jurados, uno de ellos en el cuello tras ser atacado con un arma blanca.

Aburto ha deseado una "pronta recuperación" a los dos guardas de seguridad heridos, y ha subrayado que no se puede aguantar "ni un día más" este tipo de hechos "lamentables, ni en las calles de Bilbao ni en las de otra ciudad".

"Es el momento de decir que no estamos hablando de hinchas de fútbol, sino de gente que muestra su cara más violenta y su aspecto más fascista, y que por tanto han desaparecer de nuestras calles", ha agregado.

En ese sentido, ha apelado a las "mayores instancias" de la UEFA para que vean que no es posible el "café para todos". "No puede ser que haya que enviar un 5% del aforo de un estadio en entradas a la afición del equipo rival en todos y cada uno de los casos".

Así, ha abogado porque aquellos equipos que cuenten con aficiones que muestren "día a día con este tipo de actuaciones" que no son merecedoras de las entradas para los partidos "sean castigados, tanto los clubes como los seguidores".

"Así como en el partido anterior me referí a los dos grupos de hinchas violentos de ambas ciudades, porque no se les puede llamar aficionados, hoy me refiero a los del Olympique de Marsella, de los que incluso tuvimos que aguantar cánticos de los que no somos merecedores como ciudadanos de esta extraordinaria Villa. Por eso creo que es necesario que desde las instancias oficiales de la UEFA se tomen las medidas necesarias, caiga quien tenga que caer", ha subrayado.

Finalmente, el alcalde bilbaíno ha felicitado a la Policía Municipal y a la Ertzaintza por el dispositivo preventivo, "que dio buenos frutos".