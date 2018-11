"Afortunadamente las minorías discriminadas son más visibles en el arte y con personajes complejos"

'Eloy y el mañana' "es una guerra de dos sexos literal, con muertes, con atentados, con guerrillas… Las mujeres han acabado hasta el coño y se han levantado en armas contra los hombres", así describe Íñigo Guardamino su obra.

Con este argumento el dramaturgo bilbaíno ha resulltado ganador dela XII edición del Certamen Internacional Leopoldo Alas Mínguez para textos teatrales LGTBI (Premio LAM), que convocan la Fundación SGAE y la Asociación Cultural Visible. Es la segunda vez que Guardamino se hace con este premio, la primera vez fue en 2012, un hecho que le resulta "sorprendente. Ojalá no existieran estos premios, pero ahora son necesarios".

Recibe este premio por un texto de carácter infantil, pero el argumento a priori no es muy infantil, ¿no?

Es una guerra de dos sexos literal, con muertes, con atentados, con guerrillas… Las mujeres han acabado hasta el coño y se han levantado en armas contra los hombres. El niño protagonista vive con su madre, una científica colaboracionista con los hombres, y el padre está muy enfermo. El niño conoce a una refugiada, Simone, que tiene que huir, y él va a buscarla.

En realidad quería hacer a mis sobrinos una obra para que comprendieran mejor todo el tema de género. La empecé a mover entre padres, y gustar gustó, pero algunos me decían: “Es que no sé si es para niños”. Pero yo creo que los cuentos con los que nos han educado tienen cosas muy brutas, y los niños están bastante sobreprotegidos, ahora parece que no pueden ver nada desagradable. Yo pensé en contar un cuento sin ocultar cosas como la muerte o el dolor. Al final yo creo que los niños no son tan tontos ni vulnerables como pensamos.

Ha ganado dos veces este premio, ¿cree que el arte es una manera de reivindicar derechos?

Sí, el arte es un espejo que se nos pone delante para que la gente pueda ver toda la realidad. El problema es que hoy el arte tiene mucho miedo a ofender, pero al final siempre vas a ofender a alguien, sea de VOX o sea de todo lo opuesto. Pero, cualquier tipo de obra, de una u otra forma , acaba siendo política, lo que no quiere decir que adoctrine.

Yo creo que el arte es necesario, de hecho muchos chavales y chavalas se han reconocido en su sexualidad escuchando canciones, leyendo libros o viendo películas, y han pensado: “No estoy solo”. Antes era terrible, o estaba todo muy codificado. Se pasó por la época que no se hablaba de ello, en los 90 se ponían lo que yo llamo ‘personajes gay de regalo’. Afortunadamente ahora hay personajes tridimensionales y cada vez más las minorías discriminadas están más visibles y afortunadamente hay más personajes complejos.

Este tipo de premios ponen el foco en la comunidad LGTBI, pero ¿hasta cuándo será necesario que haya estos premios?

Es complicado. Es como en la lucha por la igualdad de las mujeres. Va a ser complicado porque, y uso comillas enormes, así como en Occidente, estamos lejos, pero hemos hecho muchos avances comparado con otras partes del mundo, yo creo que va a tardar mucho, pero se conseguirá. Soy optimista, pero realista también.

Los protagonistas son dos niños que fantasean con un mundo pacífico ¿con qué fantasea Íñigo como autor?

Esta obra en conreto era para que mis sobrinos comprendieran que todo es normal, y que no hay una forma correcta de amar. Escribo obras que a mí me gustaría ver. Tanto en la ficción como en la vida, la confrontación entre el bien y el mal, entre diferentes formas de ver la vida, es lo que nos hace movernos. Yo en realidad quería contar una historia de gente, porque los gays, lesbianas, transexuales, queers… son seres humanos, es una historia sobre personas. Si escribes una historia “para gays” lo estás reduciendo a un gueto. Yo sueño con un mundo mejor de lo que estamos ahora, el mundo ideal no va a llegar nunca, pero con que estemos mejor me doy con un canto en los dientes.