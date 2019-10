Agotadas las entradas para el concierto del sábado en la sala BBK de Bilbao de Southside Johnny

El intérprete de New Jersey, amigo de músicos de la zona como Bruce Springsteen, Little Steven o Jon Bon Jovi, recala por primera vez en España en más de cuatro décadas de trayectoria desde su debut discográfico en 1976 con el álbum "I Don't Want to Go Home", producido por el guitarrista de Springsteen y donde el cantante de soul blanco sentó las bases de su trayectoria posterior, principalmente basada en versiones de clásicos del soul, el rock y el blues, siempre respaldado con una sección de metales.

El cantante, cuyo nombre real es John Lyon, solo ha previsto en esta su primera visita al Estado en más de cuatro décadas dos actuaciones españolas, este viernes, 11 de octubre, en el marco del Calella Rock Festival de Barcelona, y el sábado en la capital vizcaína dentro del ciclo de conciertos BBK Legends.

En estos más de cuarenta años, Southside Johnny ha publicado 15 álbums en estudio con recurrentes colaboraciones tanto de Springsteen como de Little Steven, además de media docena de discos en directo y varios EP de versiones. Su último disco salió publicado en 2015 bajo el título de "Soultime!", donde homenajea a grandes del soul como Sam & Dave, Curtis Mayfield, Ben E.King o Sam Cooke, uno de sus principales referentes y fuente de inspiración.

El intérprete y también armonicista estará acompañado de siete músicos, sección de viento incluida, en la que supone una nueva reestructuración de la banda que siempre le ha acompañado junto a su nombre desde sus inicios, los Asbury Jukes, pero donde no figura en la actualidad ninguno de sus históricos integrantes.