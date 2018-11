Álava recicla nueve de cada diez envases de vidrio

La recogida selectiva de vidrio a través de los contenedores verdes se ha incrementado un 2,6% durante los diez primeros meses del año en Álava, donde se reciclan ya más de 24 kilos por habitante, alcanzando una tasa de reciclaje del 88 por ciento.

En la víspera de la Semana de Europea de Prevención de Residuos, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha hecho un balance de las tasas de reciclaje en Álava y se ha fijado en una de las fracciones referentes en el territorio: el vidrio.

Según ha informado, la ciudadanía alavesa recicla ya un 88% del vidrio que consume, "muy por encima de la media estatal, que apenas alcanza el 73%". "Quiero animar a la ciudadanía a seguir reciclando cada vez más y mejor, y a reciclar el resto de fracciones tan bien como reciclamos el vidrio", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que hay otras fracciones -como los residuos orgánicos y los residuos plásticos- que "requieren todavía de un mayor esfuerzo" y ha puesto de ejemplo "lo bien que reciclamos el vidrio", para mejorar las tasas de reciclaje de todos los residuos.

González ha realizado estas declaraciones en las instalaciones de la planta que trata el vidrio de los contenedores verdes de todo el Territorio Histórico de Álava, la empresa Aguado e Hijos, ubicada en Llodio.

Además, ha aclarado que "no es cierto que los residuos que depositamos en los contenedores no se gestionan adecuadamente y no es cierto que reciclar no sirve de nada". "Hoy hemos visto un claro de ejemplo de que es sólo un mito", ha apuntado el diputado general.

Durante los diez primeros meses del año, la recogida selectiva a través del contenedor verde ha crecido un 2,6%, hasta alcanzar las 6.692 toneladas de vidrio reciclado en Álava. "Podemos decir con orgullo que nueve de cada diez envases de vidrio se reciclan ya en el territorio, gracias a la aportación de cada alavés y cada alavesa en favor del medio ambiente y la economía circular", ha indicado.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Según los datos que ha dado a conocer el diputado general, cada alavés y alavesa recicla ya 24 kilos de vidrio por habitante, lo que supone una "importante apuesta personal" a favor del medio ambiente y contra el cambio climático.

Al respecto, ha señalado que gracias a los envases de vidrio depositados en los 1.870 contenedores verdes del territorio se ha logrado evitar la emisión de 4.490 toneladas de CO2, equivalente a retirar de la circulación más de 1.000 coches durante un año.

Asimismo, ha destacado que el compromiso de la ciudadanía alavesa con el reciclaje de vidrio ha permitido ahorrar 14.868 MWh de energía, suficiente para abastecer a la ciudad de Vitoria durante una semana, y evitar la extracción de 8.000 toneladas de materias primas de la naturaleza, equivalente al peso de 251 tráileres.

En la misma línea se ha expresado el gerente de Ecovidrio, Oscar Acedo, quien ha destacado que "la ciudadanía alavesa recicla muchos envases de vidrio y lo hace bien, pero no debemos conformarnos y es importante seguir avanzando para convertirnos en referente de economía circular". "Los planes de refuerzo y la sensibilización nos permiten ser optimistas en cuanto al futuro", ha concluido.