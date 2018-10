Alertan de precipitaciones de más de 60 litros/m2 en Bizkaia y Gipuzkoa

La dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará a las seis de esta tarde el Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se esperan lluvias de hasta 60 litros/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. El aviso se mantendrá hasta las seis de la tarde de este próximo lunes.

Además, sigue activado el Aviso Amarillo por nieve en el interior hasta las doce del mediodía de este próximo lunes, por nevadas en torno a 700-800 metros, pudiendo bajar localmente en áreas de tormenta.

Durante la mañana se puede producir algún chubasco débil, disperso y ocasional. Por la tarde habrá chubascos débiles a moderados, más abundantes y frecuentes en la vertiente cantábrica y al final del día. Se pueden producir tormentas con granizo, más probables por la tarde y en la vertiente cantábrica.

Para este lunes seguirá la cota de nieve en torno a 700-800 metros, pudiendo ser localmente más baja en áreas de tormenta o en zonas con precipitación persistente. Por la tarde, la cota subirá por encima de 1.000 metros.

Las previsiones apuntan chubascos moderados y persistentes en la vertiente cantábrica y débiles a moderados en el resto, tendiendo a remitir al final del día. Se puede producir alguna tormenta durante la madrugada y primeras horas.

Durante la jornada de este pasado sábado se registraron precipitaciones 42,7 litros/m2 en Aizarnazabal (Gipuzkoa), 39,6 litros/m2 en Bolibar (Bizkaia), 38,1 litros/m2 en Azpeitia (Gipuzkoa) y 37,8 litros/m2 en Bidegoyan (Gipuzkoa).

Por su parte, las temperaturas mínimas registradas esta pasada madrugada se han apuntado en Iturrieta (-1,3º C), Orduña (-0,9º C),Kapildui (-0,8º C) y Oiz (-0,7º C).